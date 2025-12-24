Explosión en asilo deja 2 muertos y 20 heridos en Pensilvania, Estados Unidos.

Una explosión ocurrida en un asilo de Pensilvania, Estados Unidos, dejó un saldo de 2 personas muertas y al menos 20 más heridas. Las investigaciones apuntan a que el siniestro se originó, presuntamente, por una fuga de gas.

Los heridos tras la explosión en la residencia de ancianos fueron trasladados a 5 hospitales de la zona, así lo informó Charles Winik, jefe de la Policía de Bristol, en una entrevista a un canal de TV local.

El resto de los 120 residentes fueron trasladados a residencias de ancianos cercanas, indicaron las autoridades.

En tanto, el jefe del cuerpo de Bomberos de la localidad, Kevin Dippolito, indicó que la fuga de gas habría provocado dos explosiones y un incendio, poco después de las 14:00 horas tiempo local.

La explosión fue tan potente que sacudió casas cercanas durante varias manzanas en Bristol, a unos 32 kilómetros al noreste de Filadelfia.

A thunderous explosion at a nursing home just outside Philadelphia collapsed part of the building and left people injured and trapped inside, authorities said. pic.twitter.com/mUjZI9QN2y — The Associated Press (@AP) December 23, 2025

Un ala de la instalación con la cocina y la cafetería quedó casi completamente destruida, dejando el techo derrumbado, secciones de las paredes completamente ausentes y ventanas de las paredes contiguas voladas. Escombros cubrían el terreno.

En la remoción de los escombros, los bomberos identificaron un olor a gas en el interior del centro geriátrico, lo que fortalece la hipótesis de una fuga de gas como el evento que originó la explosión en el asilo de Pensilvania, Estados Unidos.

Dippolito afirmó que los equipos de emergencia siguen trabajando para dar con las personas que podrían estar atrapadas y ha indicado que ya han sido rescatadas dos personas tras el derrumbe de una parte del edificio.

Con información de Europa Press y AP.

