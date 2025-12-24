María Corina Machado confirma su regreso a Venezuela

La dirigente opositora venezolana María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, confirmó este miércoles en un mensaje difundido a través de sus redes sociales que regresará en los próximos días a Venezuela para iniciar lo que llamó la “fase definitiva” en su estrategia política contra el régimen de Nicolás Maduro.

En un audio publicado, Machado afirmó que su salida temporal del país tenía como objetivo visibilizar la causa democrática ante la comunidad internacional y fortalecer apoyos externos, tras meses de tensión y de acciones políticas en el exterior.

“Durante los próximos días daremos nuevos pasos, todos necesarios para nuestra victoria. Pasos cuya explicación detallada me voy a reservar en estos momentos…”, dijo la líder opositora.

Queridos venezolanos,

Reciban, con todo mi cariño, mi mensaje en esta Navidad.



Muy pronto estaremos juntos, con nuestras familias en Venezuela, construyendo un gran país.



Que Dios nos bendiga a todos. 🙏 pic.twitter.com/xKkKt0d0Mk — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 24, 2025

Machado aseguró además que su retorno pretende consolidar “junto a cada uno de ustedes la fase definitiva de nuestra lucha, una lucha que ya es universal”.

Además de anunciar su regreso, la opositora utilizó el mismo mensaje para alertar sobre amenazas de “ejecuciones extrajudiciales” contra presos políticos.

Según Machado, habría información sobre amenazas directas y sistemáticas contra personas detenidas por razones políticas en la cárcel de El Rodeo, en el estado Miranda, y responsabilizó al régimen por cualquier daño que pueda sufrir ese grupo.

Machado calificó estas intimidaciones como violaciones graves al derecho internacional humanitario, y exigió a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos la activación inmediata de mecanismos de protección para estas personas.

El anuncio de Machado se produce en un momento de alta tensión política en Venezuela, marcado por un prolongado estancamiento entre el gobierno de Maduro y los sectores de la oposición, así como un clima de presión internacional y denuncias de irregularidades institucionales.

La líder opositora ha sido una figura central en la movilización contra el chavismo, enfrentándose a prohibiciones políticas, detenciones breves y un proceso de salida y retorno parcial del país que ha estado bajo la atención de la opinión pública internacional desde su nominación y eventual premiación con el Nobel de la Paz.

MSL