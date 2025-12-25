Donald Trump afirma que EU lanzó un ‘ataque poderoso y mortal’ contra el Estado Islámico. Imagen Ilustrativa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que había lanzado un "ataque poderoso y mortal" contra las fuerzas del Estado Islámico en Nigeria, tras pasar semanas denunciando al grupo por atacar a cristianos.

La publicación del presidente no incluía información sobre cómo se llevó a cabo el ataque ni qué efectos tuvo, y la Casa Blanca no proporcionó detalles adicionales de inmediato.

“Esta noche, bajo mi orden como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista del ISIS en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes, a niveles no vistos en muchos años, ¡e incluso siglos!" publicó el presidente en su red social.

El mes pasado, Trump dijo que había ordenado al Pentágono comenzar a planificar una posible acción militar en Nigeria tras las acusaciones de persecución cristiana. El Departamento de Estado anunció en las últimas semanas que restringiría los visados para nigerianos y sus familiares implicados en matanzas masivas y violencia contra cristianos en este país de África Occidental.

Estados Unidos designó recientemente a Nigeria como un “país de particular preocupación” bajo la Ley de Libertad ReligiosaInternacional.

“Ya advertí previamente a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, habría un infierno que pagar, y esta noche, lo hubo”, escribió Trump en su publicación de la noche de Navidad. Dijo que los responsables de defensa estadounidenses habían “ejecutado numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer."

El presidente añadió: “nuestro país no permitirá que el terrorismo islámico radical prospere."

Con información de AP.

JVR