Papa León XIV pide paz para Israel y Palestina y dialogar para acabar con la guerra en Ucrania

El Papa León XIV celebró su primera misa de Navidad, tras ser elegido como Pontífice en mayo pasado, y durante la ceremonia religiosa el líder de la Iglesia Católica ofreció un poderoso discurso en el que pidió paz para Israel y Palestina y que se acabe la guerra en Ucrania.

“He escuchado sus temores y conozco bien su sentimiento de impotencia ante las dinámicas de poder que los superan”, dijo el Papa y pidió a Dios “justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria”.

El sumo Pontífice agregó: “Cada uno de nosotros puede y debe hacer lo que le corresponde para rechazar el odio, la violencia y la confrontación, y practicar el diálogo, la paz y la reconciliación”.

En el servicio del jueves, ante miles de personas en la Basílica de San Pedro, León XIV también lamentó las condiciones de las personas sin hogar en todo el mundo y la destrucción causada por la guerra en general.

“Frágil es la carne de los pueblos indefensos, probados por tantas guerras, en curso o concluidas, que dejan tras de sí escombros y heridas abiertas”, afirmó el Papa.

Papa León XIV pide que se acabe la guerra en Ucrania

El Pontífice hizo un llamado para terminar la guerra en Ucrania, la cual lleva tres años.

“De manera especial por el atribulado pueblo ucraniano, para que cese el estruendo de las armas y las partes implicadas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa”, señaló.

León dijo que la gente en Ucrania, donde las tropas rusas están amenazando ciudades críticas para las defensas orientales del país, ha sido “atormentada” por la violencia.

Con información de Reuters