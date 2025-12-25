Salvador Nasralla declara que no acepta victoria electoral de Asfura en Honduras

Salvador Nasralla, quien contendió por la presidencia de Honduras en las más recientes elecciones como el candidato oficialista, manifestó su desacuerdo con la autoridad electoral que declaró victorioso a su rival, el conservador Nasry Asfura.

En una comparecencia desde la sede del Partido Liberal de Honduras, Nasralla Salum acusó que la declaratoria de presidente electo de Nasry Asfura por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) “no refleja la verdad completa del voto ciudadano”.

Les hablo como una persona que cree en la democracia, que cree en la ley. Sobre todo, que cree en la dignidad del voto de cada uno de nosotros. No acepto la declaratoria emitida hoy, 24 de diciembre, por el Consejo Electoral porque no refleja la verdad completa del voto ciudadano Salvador Nasralla, excandidato oficialista por la presidenta de Honduras



Salvador Nasralla quedó en segundo lugar en la contienda electoral por menos de un punto porcentual de diferencia con respecto a Asfura, quien el miércoles 24 de diciembre fue decretado oficialmente presidente electo por el CNE, tras un largo conteo que se extendió por semanas.

TE RECOMENDAMOS: Llama a la paz Papa León XIV pide paz para Israel y Palestina y dialogar para acabar con la guerra en Ucrania

A propósito, Nasralla aseguró que sus declaraciones “no son capricho”, sino una defensa de la democracia.

“Si no se cuentan los votos, yo seguiré repitiendo que éste, al igual que el del 2017, fue un fraude que me cometieron los del crimen organizado”, declaró el excandidato.

Ayer, el CNE decretó oficialmente la victoria de Asfura Zablah, quien, detalló, obtuvo 40.3 por ciento de los votos, con lo que superó los 39.5 por ciento obtenidos por Nasralla.

“Ni un día más, ni un día menos”: Xiomara Castro

Por otro lado, la presidenta saliente de Honduras, Xiomara Castro, aseguró que está lista para iniciar el proceso de transición de gobierno durante el próximo año, pero enfatizó que dejará su cargo hasta el 27 de enero, fecha que mandata la Constitución de su país, “ni un día más, ni un día menos” .

Así lo expresó en un mensaje con motivo de la Navidad, en donde, tras expresar sus buenos deseos a las y los hondureños, remarcó que estará informando en los próximos días sobre el cierre de año y la transición del gobierno.

Feliz Navidad! pic.twitter.com/KChEfLfiYn — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) December 24, 2025

A propósito, remarcó que su gestión “no ha sido fácil”, pues, acusó, Honduras ha estado “pagando, producto de la corrupción, la deuda más alta de su historia, sin luz y en las tinieblas del crimen organizado”.

Sin embargo, enfatizó que, pese a las dificultades, ha logrado encabezar un Gobierno “reconocido a nivel mundial y con las mejores calificaciones e indicadores en el combate al narcotráfico, reducción de homicidios, seguridad, reducción de la pobreza y desarrollo social”.

Con información de Europa Press.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am