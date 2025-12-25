Tormenta repentina azota el sur de California en plena Navidad; reportan varios destrozos

Otro potente sistema de tormentas que podría empapar el sur de California con su Navidad más lluviosa en años llegó a la región el jueves, provocando potencialmente más inundaciones y deslizamientos de tierra un día después de que se consideraran fuertes lluvias y ráfagas de viento responsables de al menos dos muertes.

Los meteorólogos advirtieron que la lluvia adicional podría aumentar el riesgo de flujos de escombros en las zonas inundadas quemadas por incendios forestales en enero. Esas zonas cicatrices de quemaduras han sido despojadas de vegetación por el fuego y son menos capaces de absorber agua.

Fuera de California, un importante sistema de tormentas se estaba moviendo hacia el Medio Oeste y el noreste y se esperaba que interfiriera con los desplazamientos, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Una mezcla de lluvia helada y aguanieve podría crear condiciones heladas en gran parte de Pensilvania y partes de Michigan y Maryland. Los meteorólogos advirtieron que una acumulación significativa de hielo en ramas de árboles y líneas eléctricas podría causar cortes. Se esperaba que una fuerte nevada cubriera el noreste a primera hora del viernes.

El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, en el sur de California, emitió una alerta de evacuación para Wrightwood, un pueblo montañoso situado a unos 130 kilómetros al noreste de Los Ángeles, debido al riesgo de deslizamientos de tierra.

