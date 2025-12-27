Hombre apuñala a tres mujeres en el Metro de París

La estación de République es una estación del metro de París situada bajo la Plaza de la República

UN HOMBRE de 25 años fue detenido por la policía francesa el viernes tras ser sospechoso de apuñalar a tres mujeres en diferentes puntos de la Línea 3 del Metro de París en las celebraciones de fin de año.

El suceso ocurrió entre las estaciones République, Arts et Métiers y Opéra, ubicadas en el centro de la ciudad, según confirmó la Autoridad Autónoma de Transportes de París (RATP). Los ataques se registraron entre las 16:15 y las 16:45 horas, en un rango horario en el que la afluencia de pasajeros en la red es muy alta.

Las víctimas fueron agredidas en tres ubicaciones distintas a lo largo del trazado de la Línea, lo que generó alarma en plena celebración. Un equipo de seguridad atendió a una de las heridas en la estación République; la mujer presentaba una lesión en la pierna y mostraba signos de shock.

3 horas después del primer ataque, hallaron al agresor

Autoridades revelaron que dos de las mujeres recibieron atención médica de los servicios de emergencia y fueron trasladadas al hospital, sus vidas no corrían peligro. Una tercera víctima acudió por sus propios medios a un centro hospitalario en busca de tratamiento, agregó la Policía de París. El sospechoso fue localizado en la región de Val d’Oise, al norte, gracias al análisis de imágenes de videovigilancia.