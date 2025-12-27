Hombre apuñala a tres mujeres en el Metro de París

UN HOMBRE de 25 años fue detenido por la policía francesa el viernes tras ser sospechoso de apuñalar a tres mujeres en diferentes puntos de la Línea 3 del Metro de París en las celebraciones de fin de año.
El suceso ocurrió entre las estaciones République, Arts et Métiers y Opéra, ubicadas en el centro de la ciudad, según confirmó la Autoridad Autónoma de Transportes de París (RATP). Los ataques se registraron entre las 16:15 y las 16:45 horas, en un rango horario en el que la afluencia de pasajeros en la red es muy alta.
Las víctimas fueron agredidas en tres ubicaciones distintas a lo largo del trazado de la Línea, lo que generó alarma en plena celebración. Un equipo de seguridad atendió a una de las heridas en la estación République; la mujer presentaba una lesión en la pierna y mostraba signos de shock.
- 3 horas después del primer ataque, hallaron al agresor
Autoridades revelaron que dos de las mujeres recibieron atención médica de los servicios de emergencia y fueron trasladadas al hospital, sus vidas no corrían peligro. Una tercera víctima acudió por sus propios medios a un centro hospitalario en busca de tratamiento, agregó la Policía de París. El sospechoso fue localizado en la región de Val d’Oise, al norte, gracias al análisis de imágenes de videovigilancia.