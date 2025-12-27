Tormenta invernal colapsa el noreste de EU y deja miles de viajeros varados

Una intensa tormenta invernal que azota el noreste de Estados Unidos ha provocado una masiva interrupción del tráfico aéreo y terrestre, complicando los desplazamientos de miles de personas justo en el periodo de mayor movilidad del año, entre Navidad y Año Nuevo.

El fenómeno meteorológico, caracterizado por fuertes nevadas y mezcla de hielo, ha dejado acumulaciones de nieve que oscilan entre 15 y 25 centímetros en zonas que van desde Syracuse hasta Long Island y partes de Connecticut, mientras que en la ciudad de Nueva York se reportaron más de 10 centímetros, la mayor cantidad desde 2022.

❄️ Caos invernal en EE.UU.



Poderosa tormenta cubre de nieve y aguanieve el área de Nueva York y varios estados del noreste.



✈️ Vuelos cancelados

🛣️ Carreteras peligrosas

🚨 Estados de emergenciahttps://t.co/LhQBIbDxHM pic.twitter.com/dUDPPnPLDk — RT en Español (@ActualidadRT) December 27, 2025

Impacto en el transporte aéreo

Los principales aeropuertos del área metropolitana de Nueva York se han visto severamente afectados por la tormenta. Según datos de seguimiento de vuelos, miles de operaciones han sido canceladas o demoradas, afectando tanto vuelos nacionales como internacionales.

Las cifras preliminares estiman que más de 9,000 vuelos domésticos se han visto impactados en una sola jornada, con cancelaciones concentradas en los principales hubs aeroportuarios del noreste.

Las aerolíneas American, United y JetBlue han anunciado que eliminarán las tarifas por cambio de vuelo para los pasajeros afectados por estas interrupciones, una medida adoptada en respuesta al clima extremo.

Ante la persistencia de condiciones peligrosas, autoridades de Nueva York y Nueva Jersey declararon estados de emergencia, instando a los residentes a evitar desplazamientos no esenciales y a permanecer en sus hogares mientras las condiciones mejoran.

Además de las nevadas, las condiciones de hielo y carreteras resbaladizas han generado advertencias activas en varios estados, desde Pensilvania hasta Massachusetts, con recomendaciones oficiales para que los conductores mantengan precaución en rutas interestatales.

La tormenta ha alterado no solo el tráfico aéreo, sino también el terrestre y urbano. Las principales carreteras presentan condiciones peligrosas debido a la nieve compactada y la formación de hielo, mientras que autoridades estatales despliegan equipos de mantenimiento para despejar rutas y facilitar la movilidad.

AVISO ❄️

Está nevando en #NewYork #NYC EEUU 🇺🇸

Advertencia de Tormenta Invernal vigente para la Ciudad de Nueva York.

Cancelados 1,500 vuelos en medio de las fiestas navideñas y pronósticos de fuertes nevadas en partes del Medio Oeste y Noreste de EEUU #WinterStorm

Vídeo vía… pic.twitter.com/cmSrWZBv6N — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) December 27, 2025

Ante la situación, las autoridades recomiendan revisar constantemente el estado de los vuelos y las condiciones del clima, así como considerar la posibilidad de retrasar viajes no esenciales hasta que el clima se estabilice.

