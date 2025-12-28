Deja un muerto colisión en el aire entre dos helicópteros en Hammonton, Nueva Jersey

Una colisión aérea entre dos helicópteros ocurrida este domingo dejó como saldo al menos una persona muerta y otra herida de gravedad en Hammonton, Nueva Jersey, al noreste de Estados Unidos.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que el accidente ocurrió alrededor de las 11:25 horas de este 28 de diciembre en las inmediaciones del Aeropuerto Municipal de Hammonton.

En el incidente estuvieron involucrados dos helicópteros Enstrom, modelos 280C y F-28A. A bordo de cada uno viajaban únicamente los pilotos . Uno de ellos murió y el otro fue trasladado a un hospital.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en el que una de las aeronaves desciende abruptamente en espiral tras la colisión. Minutos después, uno de los helicópteros se incendió, lo que elevó una densa columna de humo. Agentes de la policía y personal de bomberos acudieron al sitio para sofocar el fuego.

Una fotografía aérea muestra a uno de los helicópteros calcinado casi por completo , excepto en la sección de la cola, en la que se es visible la matricula N280MG. La otra unidad presentó daños severos en toda su estructura, con parte de la cola desprendida y la cabina aplastada por el impacto.

De acuerdo con ABC News, el Departamento de Policía de Hammonton localizó a una víctima mortal en la zona del impacto , mientras que la segunda fue rescatada de entre los escombros y trasladada de emergencia por las lesiones “que ponen en peligro su vida”.

Dan Dameshek, un residente local de 34 años, declaró a NBC News que salía de un gimnasio cuando escuchó un fuerte estruendo y sacó su teléfono para empezar a grabar.

“Por un segundo, pareció que el otro helicóptero estaba bien, pero luego escuché otro golpe, como de metal contra metal, y empezó a girar sin control , y eso es lo que se ve en el video”, relató.

La FAA señaló que apoyará en las investigaciones a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por su sigla en inglés), que estará a cargo de las indagatorias para determinar las causas del accidente.

