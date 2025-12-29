Trump ve próxima paz en Ucrania; se reúne con Zelenski y habla con Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que un acuerdo de paz para Ucrania está “muy cerca”, tras sostener una reunión de casi tres horas con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en Mar-a-Lago, Florida. Desde el inicio del encuentro, marcado por un apretón de manos a la entrada de la residencia en Palm Beach, el mandatario estadounidense buscó proyectar una señal de avance, aunque reconoció que persisten diferencias de fondo, en particular sobre el futuro estatus del Donbás.

En una rueda de prensa posterior, el magnate subrayó que el diálogo permitió sentar bases concretas para un eventual entendimiento. “Creo que nos estamos acercando”, señaló, al explicar que durante la conversación también se incorporaron intercambios con líderes europeos. El republicano admitió que el conflicto ha sido difícil de encauzar, pero insistió en que el proceso se encuentra en una fase avanzada y que existen elementos suficientes para sostener negociaciones finales.

El Dato: Donald Trump afirmó que cubrieron 95% de temas necesarios para poner fin a la guerra. Detalló la llamada con líderes europeos tras su reunión y dijo que fue un éxito.

Donald Trump adelantó que el tema central del encuentro fue la propuesta de paz impulsada por Washington para poner fin a la guerra, que en febrero cumplirá cuatro años. Antes de recibir a Zelenski, el mandatario estadounidense sostuvo una llamada telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, la cual calificó como “muy productiva”. De acuerdo con Trump, esa comunicación abrió la puerta a nuevas gestiones diplomáticas una vez concluida la reunión en Florida.

TE RECOMENDAMOS: Argumenta defensa de soberanía nacional China rodea a Taiwán con maniobras militares

Consultado por CNN sobre si considera que Putin habla en serio respecto a la paz, el magnate respondió: “Sí, creo que sí, creo que ambos lo están”. No obstante, cuando se le preguntó si el encuentro conduciría de manera inmediata a un acuerdo, adoptó un tono más cauto. “Depende; creo que tenemos las bases para un acuerdo”, afirmó, al tiempo que reiteró su convicción de que el diálogo puede rendir frutos en el corto plazo.

40 drones lanzó Rusia contra Ucrania la madrugada del domingo

En declaraciones conjuntas con Zelenski, Trump sostuvo que un eventual acuerdo también beneficiaría a Ucrania y destacó el papel que tendrían los aliados europeos. “Habrá garantías de seguridad. Serán fuertes”, dijo, al subrayar que Europa estaría “muy involucrada” en la implementación de cualquier pacto. Asesores de la Casa Blanca han planteado incluso la posibilidad de ofrecer a Kiev garantías similares a las de la OTAN, con respaldo político y militar en caso de nuevas agresiones.

El magnate reiteró su creencia de que Putin se toma en serio la posibilidad de un acuerdo y anunció que volverá a comunicarse con el presidente ruso tras la reunión con Zelenski. El mandatario estadounidense reconoció, sin embargo, que las negociaciones podrían fracasar. “En unas semanas, creo que lo sabremos de una forma u otra”, afirmó, al admitir que el proceso también podría prolongar la guerra durante años.

2014 año en que Rusia anexó a Crimea ilegalmente

POSTURA DE KIEV. Tras la reunión, Zelenski subrayó la complejidad del asunto territorial y la necesidad de respetar el marco legal interno. “Debemos respetar nuestras leyes y a nuestro pueblo. Respetamos el territorio que controlamos”, declaró ante la prensa en Mar-a-Lago. El mandatario recordó que la Constitución de Ucrania no permite ceder territorio mediante una votación parlamentaria y que cualquier decisión de ese tipo debe someterse a un referéndum.

Zelenski insistió en que la última palabra corresponderá a la sociedad ucraniana. “Podemos celebrar un referéndum sobre cualquier punto de este plan”, afirmó, al remarcar que la tierra “no es de una sola persona”, sino de toda la nación. Añadió que, aunque aún hay asuntos sin resolver, existe coincidencia con Estados Unidos en torno a las garantías de seguridad y la dimensión militar del plan de 20 puntos, cuyo grado de avance estimó en alrededor del 90 por ciento.

Antes de llegar a Estados Unidos, Volodimir Zelenski sostuvo conversaciones telefónicas con el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; el primer ministro estonio, Kristen Michal; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. A ello se sumó un diálogo detallado con el primer ministro británico, Keir Starmer, la mañana del domingo.

El Tip: Tanto Zelenski como Trump afirmaron que las negociaciones continuarían en las próximas semanas junto con otros líderes europeos.

En un mensaje difundido en su cuenta de X, el líder ucraniano destacó la relevancia del encuentro y el contexto en el que se produce. “Estos son algunos de los días diplomáticos más activos del año, y mucho se puede decidir antes del Año Nuevo”, escribió, al agradecer la coordinación constante con sus socios europeos. El ucraniano llegó a Mar-a-Lago con el objetivo de reforzar el respaldo internacional a su país y de defender las líneas rojas de Kiev en la negociación.

Zelenski reiteró su compromiso con el plan de paz elaborado junto con Estados Unidos y aliados europeos, el cual contempla un pacto de no agresión, garantías de seguridad para Ucrania y la perspectiva de ingreso a la Unión Europea a medio plazo. Sin embargo, el mandatario también advirtió que los continuos ataques rusos contradicen el discurso de Moscú. En su valoración, esas acciones evidencian que el Kremlin “realmente no quiere la paz”, pese a las conversaciones en curso.

Asimismo, reconoció que existen dos puntos especialmente sensibles en las conversaciones con Washington: el destino del Donbás, en el este del país, y el control de una central nuclear actualmente ocupada por fuerzas rusas. Ambos temas, según señaló, forman parte central del diálogo con Donald Trump. La semana previa al encuentro, representantes de Estados Unidos y Ucrania abordaron en Miami las garantías de seguridad para Kiev y los lineamientos de la recuperación económica tras el fin de la guerra.

Horas antes del encuentro en Florida, Trump y Putin sostuvieron una conversación telefónica que el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, describió como “amistosa” y “formal”. Según Ushakov, el mandatario ruso expresó su rechazo a un alto al fuego de 60 días propuesto por la Unión Europea y Ucrania, al considerar que prolongaría el conflicto. También insistió en que Kiev debe tomar una decisión “sin más demora” sobre el Donbás.

El Kremlin reiteró que cualquier acuerdo de paz debe basarse en las condiciones planteadas por Putin desde 2024, que incluyen la retirada de Ucrania de varias regiones y la renuncia oficial a su aspiración de ingresar en la OTAN. Moscú sostiene que ha avanzado de manera constante en el campo de batalla y reivindica el control de amplias zonas del este y sur de Ucrania, incluida la mayor parte del Donbás.