Nueva Zelanda y Australia reciben el 2026 con espectaculares festejos | VIDEOS

La bienvenida al año 2026 comenzó en Oceanía con impresionantes espectáculos de fuegos artificiales y un ambiente de esperanza. Auckland, en Nueva Zelanda, iluminó el cielo sobre la icónica Sky Tower para recibir el nuevo año. En Australia, la tradicional exhibición pirotécnica llenó el firmamento, marcando el inicio de un nuevo ciclo.

Gracias a sus ventajosos husos horarios, naciones como Kiribati, Samoa, Tonga, las Islas Chatham, Nueva Zelanda, Fiyi y diversas regiones de Australia fueron de las primeras en el mundo en dar paso al 2026. La diferencia horaria con el meridiano de Greenwich (GMT) adelanta su celebración en más de medio día.

En Kiritimati, parte de Kiribati, la llegada del 1 de enero coincidió con las 10:00 GMT del 31 de diciembre. Las islas de Samoa y Tonga, junto con Auckland en Nueva Zelanda, celebraron el año nuevo una hora antes que Fiyi, siendo pioneras en la transición.

Sídney, en Australia, se preparó para recibir el 2026 a las 13:00 GMT, anticipando una gran afluencia de público para presenciar sus famosos fuegos artificiales sobre la bahía. Las celebraciones en esta ocasión estuvieron marcadas por el recuerdo del atentado ocurrido el 14 de diciembre en la playa de Bondi, que dejó 15 víctimas fatales.

El avance de las horas marcará el inicio del año en Europa con Rusia siendo el primer país en recibir el 2026 a las 21:00 GMT del miércoles, mientras que en América, las festividades comenzarán en países como Argentina y Chile, extendiéndose hasta las islas de Estados Unidos, incluyendo Hawái.

