¿Qué pasó con Camila Mendoza Olmos, la jóven desaparecida en Texas?

El 24 de diciembre la oficina del Sheriff del condado de Bexar en Estados Unidos realizó una publicación en la que pedían ayuda para localizar a una jóven de 19 años que se encontraba desaparecida, Camila Mendoza Olmos.

De acuerdo con la publicación, Camila había sido vista por última vez en la cuadra 11000 de Caspian Spring, ubicada al noreste del condado de Bexar, Texas, mientras salía de su residencia a las 06:58 horas del 24 de diciembre.

Camila Mendoza Olmos vestía una sudadera azul claro con negro, pantalón de pijama color azul claro y tenis blancos; además de llevar consigo las llaves de su auto y posiblemente su licencia de conducir, pero no salió a bordo de su auto, sino a pie.

La madre de Camila alertó a las autoridades debido a que, a pesar de que Camila acostumbraba a salir a caminar por la mañana, la joven no regresó a casa después de que transcurriera un largo periodo de tiempo.

¿Qué pasó con Camila Mendoza Olmos?

Medios de comunicación y familiares de Camila Mendoza Olmos comenzaron a compartir información y fotografías sobre su desaparición para poder localizarla.

Luego de una búsqueda realizada por seis días, los agentes de la Oficina del Sheriff y de la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) comunicaron que un cuerpo fue encontrado en una propiedad cercana al lugar donde residía Camila.

De acuerdo con la información que se conoce, las autoridades registraron de nueva cuenta un campo abierto ubicado en la propiedad de una empresa local en la que la maleza era densa.

Durante una entrevista realizada por el medio CNN antes de la localización del cuerpo, el Sherif del condado de Bexar, Javier Salazar, precisó que la joven Camila podría estar bajo un peligro inminente, y que no descataban un posible secuestro o autolesiones.

En el cuerpo encontrado se presentaban indicios de autolesiones, por lo que en las investigaciones no se descarta un posible suicidio, pues Camila Mendoza Olmos habló sobre el tema previamente.

Camila Mendoza Olmos dejó en su residencia su teléfono celular y un iPad, y junto al cuerpo encontrado se encontraba un arma de fuego, que posiblemente podría pertenecer a uno de los familiares de Camila.

Hasta el momento no se ha confirmado si el cuerpo encontrado cerca de la residencia de Mendoza Olmos es el de la joven, por lo que las autoridades correspondientes continúan con las investigaciones.

