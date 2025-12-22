VIDEOS tras el desplome de aeronave de la Marina en Galveston, Texas; servicios de emergencia operan en el lugar

La tarde de este lunes se registró un desplome de una aeronave de la Marina de México que realizaba una misión de apoyo médico para la Fundación Michou y Mau para niños quemados, y estos son los videos que circulan sobre el accidente.

Este lunes la Secretaría de Marina (Semar) informó que una aeronave que se encontraba realizando una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau se desplomó cerca de las inmediaciones del Shriners Hospital for Children.

Asimismo, precisaron que los protocolos de búsqueda y rescate fueron activados de manera inmediata en coordinación con las autoridades locales estadounidenses correspondientes.

La Secretaría de Marina-Armada de México informa que una aeronave de esta Institución, que realizaba una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau, presentó un incidente durante su aproximación en las inmediaciones de Galveston, Texas.



De manera…

Videos tras el desplome de la aeronave de la Marina en Galveston, Texas

En redes sociales circulan videos en los que se puede apreciar que el ambiente está lleno de neblina, y pese a esto, personal de rescate se encuentra a bordo de un transporte acuático para continuar con las labores de búsqueda.

Asimismo, en las imágenes se pueden observar las zonas acordonadas de la Bahía de West Galveston en las que se encuentran unidades del Sheriff del Condado de Galveston, patrullas y ambulancias.

De igual forma circulan fotografías de personal trasladando a las personas que fueron rescatadas luego del siniestro, incluído un menor de edad.

Labores de rescate y búsqueda en Galveston, Texas ı Foto: Redes Sociales

De acuerdo con medios locales, a bordo de la aeronave se encontraban seis personas, y en el lugar del siniestro se encuentran patrullas del de Departamento de Seguridad de Texas y del Condado Galveston.

Asimismo, precisan que el alguacil del Condado Galveston confirmó que cuatro de las seis personas que se encontraban a bordo de la aeronave de la Marina lamentablemente perdieron la vida.

Labores de rescate y búsqueda en Galveston, Texas ı Foto: Redes Sociales

Sin embargo, momentos después la Secretaría de Marina emitió un comunicado informando que a bordo de la aeronave se encontraban ocho personas, de las cuales cuatro formaban parte de la tripulación naval y cuatro eran civiles.

Precisaron que hasta el momento se ha logrado rescatar a seis personas, de las cuales cuatro continúan con vida y “dos lamentablemente se confirma su deceso”, por lo que continúan las labores de búsqueda para localizar a las otras dos personas.

Comunicado de la Secretaría de Marina ı Foto: Semar

Hasta el momento, las edades y de las identidades de las personas que perdieron la vida son desconocidas, y se informó que las labores de rescate se están complicando a causa de la densa neblina que se registra en la región de la Bahía de Galveston.

En el lugar se encuentran la Guardia Costera de Estados Unidos, la Oficina del Sheriff del Condado de Galveston y el Departamento de Seguridad Pública de Texas realizando operaciones de búsqueda.

