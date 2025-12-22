Se reporta desplome de aeronave de la Marina en Galveston, Texas, durante misión médica; Semar reconoce incidente

Una aeronave de la Secretaría de Marina (Semar) se desplomó este lunes en las inmediaciones de la bahía del condado de Galveston, Texas, Estados Unidos.

En un breve comunicado, la institución informó que la aeronave realizaba una misión de apoyo médico al Shriners Hospital for Children, en coordinación con la Fundación Michou y Mau para niños quemados.

Tras el incidente, la Marina activó los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con autoridades estadounidenses. Hasta el momento, medios estadounidenses reportan que entre seis y ocho personas viajaban en la aeronave, incluido un paciente pediátrico que necesitaba atención por quemaduras.

La Secretaría de Marina-Armada de México informa que una aeronave de esta Institución, que realizaba una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau, presentó un incidente durante su aproximación en las inmediaciones de Galveston, Texas.



De manera… pic.twitter.com/7SugUW3zIT — SEMAR México (@SEMAR_mx) December 22, 2025

Por su parte, la Oficina del Sheriff del Condado de Galveston informó que para atender al accidente aéreo fue desplegado un equipo de buceo; además, respondieron a la emergencia el Departamento de Bomberos de Galveston y la Guardia Costera de Estados Unidos.

