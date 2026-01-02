Trump advierte que defenderá a pueblo iraní si su gobierno reprime protestas: ‘estamos listos’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que su gobierno intervendría en apoyo de la población iraní si las fuerzas de seguridad de ese país disparan y matan a manifestantes pacíficos en el contexto de las protestas registradas en los últimos días.

A través de un mensaje en la red social Truth, el mandatario estadounidense acusó que “es costumbre” de Irán atentar contra su propia población, por lo que Washington, dijo, “está listo y preparado para actuar”.

“Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, los Estados Unidos de América acudirán en su rescate. Estamos preparados y listos para actuar”, escribió Trump.

La advertencia se produce tras una serie de disturbios en varias ciudades de Irán, donde al menos seis personas han muerto, entre ellas un integrante de las fuerzas de seguridad, durante enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos policiales. Los incidentes se concentraron en localidades del oeste y centro del país.

Autoridades iraníes responden a Trump; declaraciones son “imprudentes y peligrosas”

El asesor principal del líder supremo iraní, Alí Jamenei, y secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, respondió a Trump y aseguró que una eventual injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Irán podría desestabilizar a toda la región y afectar los intereses de Washington.

Mujeres iraníes recuerdan a Qassem Soleimani en Teherán, a seis años de su muerte en un ataque de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

En un mensaje difundido en redes sociales, sostuvo que es necesario distinguir entre protestas sociales y acciones violentas, y responsabilizó al presidente estadounidense de una posible escalada.

“Distinguimos entre la postura de los comerciantes que protestan y las acciones de los saboteadores, y Trump debe darse cuenta de que la intervención de Estados Unidos en este asunto interno provocará la inestabilidad de toda la región y destruirá los intereses estadounidenses”, escribió.

مع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين و @realDonaldTrump، أصبح ما كان يجري خلف الكواليس واضحًا. نميّز بين موقف التجار المحتجّين وأعمال العناصر المُخرِّبة، وعلى ترامب أن يدرك أن تدخّل الولايات المتحدة في هذا الشأن الداخلي سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها وتدمير المصالح… pic.twitter.com/QPIp8pJ8Xl — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) January 2, 2026

Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, calificó la advertencia de Trump como “imprudente y peligrosa”, según declaraciones difundidas por medios internacionales.

El canciller reconoció que ha habido inconformidad entre comerciantes y ciudadanos, que han derivado en protestas. Sin embargo, condenó los ataques contra instalaciones policiales, y advirtió que no se tolerarán estos hechos, así como tampoco una intervención estadounidense.

Ciudadanos pasan frente a una casa de cambio en Teherán en medio de la caída del rial iraní. ı Foto: West Asia News Agency (vía Reuters)

Añadió que las Fuerzas Armadas iraníes están preparadas para responder ante una violación de su soberanía.

Las tensiones se desarrollan en un contexto de fuerte deterioro económico, marcado por una inflación superior al 40% y por la caída del rial, que perdió cerca de la mitad de su valor frente al dólar durante 2025, según datos citados por Reuters.

Las protestas, encabezadas inicialmente por comerciantes, se han extendido a otras regiones y sectores, mientras el gobierno iraní ha combinado operativos de seguridad con llamados al diálogo con representantes sindicales y comerciales.

Con información de Reuters.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am