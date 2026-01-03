¿A quienes designó Trump para administar Venezuela?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncio este sábado que su país asumirá el control de Venezuela de manera temporal, esto después de que se lograra la captura del presidente Venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Durante la conferencia ofrecida desde su residencia, Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque a gran escala que debilitó las capacidades militares de Venezuela y culmino en la captura de Maduro.

El mandatario estadounidense señaló que para la fase de administración y transición en Venezuela contará con “un grupo de personas” que ayudarán en el proceso, entre quienes mencionó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, como parte del equipo que participará en el acompañamiento y supervisión de esta etapa.

“Vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, apropiada y sensata”, declaró Trump al explicar que la administración estadounidense supervisará Venezuela hasta que se pueda constituir un nuevo gobierno o una transición política estable.

Donald Trump, en conferencia de prensa. ı Foto: Captura de video

Trump justificó la operación señalando que el régimen de Maduro representa una amenaza prolongada por su vinculación con narcotráfico, corrupción y violaciones a los derechos humanos. Además, indicó que Estados Unidos supervisará la reconstrucción de la infraestructura petrolera venezolana, con inversión de compañías estadounidenses.

Fuentes oficiales calificaron la operación como una “agresión militar grave”, aunque aseguraron que la infraestructura esencial sigue operativa.

La acción ha sido condenada por países como México, Brasil, Francia, Rusia y China, quienes la consideran una violación de la soberanía venezolana. Otros gobiernos latinoamericanos han mostrado apoyo parcial o llamado a una transición democrática liderada por los venezolanos.

Por su parte, Trump no especificó un plazo para la permanencia estadounidense en Venezuela, ni detalló cómo se implementará legalmente el control temporal. El presidente anunció que habrá más información en las próximas horas sobre la gobernanza y la administración del país sudamericano.

La captura de Maduro y el anuncio de Trump representan un hecho sin precedentes en la política regional, que plantea interrogantes sobre la soberanía de Venezuela y el papel de Estados Unidos en Latinoamérica.

MSL