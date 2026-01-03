Apuntan a bengalas tras incendio en Suiza

Investigadores indicaron que creen que bengalas que ardían sobre botellas de champaña causaron el fatal incendio en un resort de esquí suizo cuando se acercaron demasiado al techo de un bar abarrotado de personas que celebraban la Nochevieja.

Las luces de bengala, que emiten una corriente de chispas hacia arriba, eran del mismo tipo que se encuentra comúnmente disponible para fiestas, de acuerdo con las autoridades. Las autoridades también investigan si el material del techo, diseñado para amortiguar el sonido, cumplía con las regulaciones legales.

Un adolescente parisino, sobreviviente del incendio, dijo que no vio cómo comenzó el fuego, pero sí vio llegar a las camareras con botellas de champaña con bengalas encendidas.

80 de los heridos se reportan en estado crítico

Dos mujeres contaron a la cadena francesa BFMTV que estaban en el interior cuando vieron a un camarero llevando a una compañera a hombros cuando la mujer sostenía una bengala encendida en una botella. Las llamas se propagaron rápidamente y causaron el colapso del techo de madera, agregaron.

Una de ellas describió una estampida de gente que trataba de escapar del club nocturno, ubicado en un sótano, subiendo por una estrecha escalera y saliendo por una puerta angosta.

Otro testigo que habló con BFMTV contó que la gente rompía las ventanas para huir del fuego, algunas con heridas graves, y que padres en pánico acudieron al lugar en sus autos para ver si sus hijos estaban atrapados dentro.

Cuarenta personas murieron y otras 119 resultaron heridas en el incendio que arrasó con el concurrido bar Le Constellation en la estación de esquí de Crans-Montana, según las autoridades. Al menos 80 de los heridos se encuentran en estado crítico.