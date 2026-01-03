El avión que transportó a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, capturados este sábado tras una operación ejecutada por Estados Unidos en Venezuela, aterrizó en Nueva York, donde se iniciará el proceso legal en contra del chavista, acusado de diversos delitos relacionados con narcotráfico.

De acuerdo con agencias internacionales, el aterrizaje ocurrió alrededor de las 17:00 horas (local), en el Aeropuerto Internacional Stewart, en New Windsor, Nueva York, ubicado unos 110 kilómetros al norte de Manhattan.

🚨#ALMOMENTO El avión que transporta a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, aterriza en Nueva York 👇🏼



pic.twitter.com/VE57ZxQUXQ — Azucena Uresti (@azucenau) January 3, 2026

Antes de abordar el avión, Maduro y su esposa fueron puestos a bordo del buque de asalto USS Iwo Jima. Fue ahí donde al chavista se le tomó la fotografía que difundió Trump, en la cual se le mira con los ojos y oídos tapados. Esta fue la primera fotografía oficial de Nicolás Maduro desde su captura, y la única conocida al cierre de esta nota.

Posteriormente, se espera que Maduro sea trasladado al Centro de Dentición Metropolitana (MDC) en Brooklyn, o a alguna instalación de máxima seguridad en Manhattan.

Posteriormente, el proceso se llevará a cabo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York (SDNY, por sus siglas en inglés), y se espera que la primera comparecencia de Maduro sea el lunes.

Nicolás Maduro es acusado de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a gran escala y uso de armas de guerra, vinculados a su presunta dirección del “Cártel de los Soles”.

Maduro Moros fue capturado mediante un operativo ejecutado por Estados Unidos, conocido como Absolute Resolve.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am