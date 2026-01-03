¿Quiénes son los aliados internacionales de Venezuela en medio de la crisis?

En medio de una de las tensiones más intensas entre Venezuela y Estados Unidos de los últimos tiempos, la pregunta sobre qué países respaldan al gobierno de Nicolás Maduro ha cobrado una importancia geopolítica central.

Aunque el respaldo varía en intensidad y forma —desde apoyo político hasta cooperación estratégica—, varios gobiernos han expresado su solidaridad con Caracas frente a las presiones externas.

1. Rusia: apoyo político y estratégico

TE RECOMENDAMOS: TSJ respalda sucesión constitucional Tribunal Supremo de Venezuela exige que Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada de Venezuela

Rusia se mantiene como uno de los aliados más firmes de Venezuela.

El Kremlin ha reiterado en múltiples ocasiones su cooperación política y su oposición a la intervención extranjera en los asuntos internos de Caracas, especialmente en declaraciones públicas ante las recientes tensiones con Washington.

Moscú ha mantenido comunicaciones constantes con el gobierno venezolano y ha denunciado lo que considera un uso excesivo de la fuerza por parte de Estados Unidos.

Históricamente, este respaldo se ha traducido no solo en declaraciones, sino en acuerdos estratégicos que abarcan cooperación militar y energética.

Estamos extremadamente preocupados por los informes de que Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de EE.UU.



Si realmente tuvo lugar, es una violaсión grave de la soberanía de un Estado independientehttps://t.co/ns9u3KqU9X pic.twitter.com/YcvW73NJEn — Cancillería de Rusia 🇷🇺 (@mae_rusia) January 3, 2026

2. China: respaldo diplomático basado en soberanía

China —tradicional socio económico de Venezuela— ha expresado su apoyo a la soberanía venezolana y su rechazo a la injerencia externa.

En diciembre de 2025, Pekín llamó a que no se intervenga en los asuntos internos de Venezuela y mantuvo su postura de oposición a lo que considera acciones unilaterales de otros países en la región.

Si bien China ha mostrado un respaldo más diplomático que militar, estos pronunciamientos son significativos dada la estrecha relación económica entre ambos países, en especial en el sector petrolero.

China is deeply shocked by and strongly condemns the U.S.’s blatant use of force against a sovereign state and action against its president.



Such hegemonic acts of the U.S. seriously violate international law and Venezuela’s sovereignty, and threaten peace and security in Latin… pic.twitter.com/wjfRMhvNKP — CHINA MFA Spokesperson 中国外交部发言人 (@MFA_China) January 3, 2026

3. Cuba: aliado tradicional en América Latina

Entre los países de la región, Cuba ha sido de los aliados más explícitos del gobierno de Nicolás Maduro.

Cuba, que ha dependido históricamente del petróleo venezolano y mantiene estrechos vínculos políticos con Caracas, denunció públicamente lo que calificó de actos de “terrorismo de Estado” tras las acciones de Estados Unidos contra el gobierno venezolano.

🇨🇺| El Gobierno Revolucionario convoca al pueblo de La Habana, en representación de toda #Cuba, a un acto de condena a la agresión militar imperialista de Estados Unidos a #Venezuela, a las 10.00 am, en la Tribuna Antimperialista José Martí.#CubaConVenezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/0vDLWn3ff9 — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) January 3, 2026

4. Otros apoyos internacionales reconocidos oficialmente

Diversas naciones han expresado su reconocimiento al gobierno venezolano y han felicitado a Maduro tras procesos electorales recientes, fortaleciendo así su legitimidad en foros diplomáticos internacionales:

Bolivia — felicitó públicamente a Maduro tras la elección de 2024.

Honduras y algunos miembros del CARICOM (como San Vicente y las Granadinas y Dominica) también extendieron su apoyo dentro de estructuras regionales de cooperación.

Así como el mensaje compartido por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en el que dijo “condenamos esta barbarie y nos solidarizamos con el bravo pueblo de Venezuela, y con el Presidente Nicolás Maduro y su esposa. No podemos permitir el retorno del colonialismo imperial”.

La agresión militar de Estados Unidos

contra el pueblo de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, constituye una afrenta a la soberanía y la independencia de los pueblos de América Latina y El Caribe, así como un desconocimiento… — Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) January 3, 2026

Es importante subrayar que el respaldo internacional no siempre se traduce en compromisos militares concretos.

En el actual escenario internacional, el apoyo a Venezuela se articula principalmente en el plano político y diplomático, con países clave que defienden la soberanía del Estado venezolano o respaldan los resultados electorales reconocidos por Caracas.

Por su parte, Rusia y China emergen como pilares de ese respaldo global, mientras que aliados tradicionales de América Latina y el Caribe, como Cuba, Nicaragua y Bolivia, consolidan un frente regional de solidaridad con Maduro en medio de crecientes tensiones internacionales

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL