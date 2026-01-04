‘Apoyo al pueblo venezolano´: Elon Musk da internet gratis en Venezuela con Starlink

Starlink informó por medio de su cuenta de X que brindarán servicio de internet totalmente gratuito a la polblación de Venezuela hasta el 3 de febrero.

Esta medida fue tomada con la intención de garantizar a la población venezolana conectividad continua a interner mediante la banda ancha de Starlink.

Debido a esto, algunos usuarios han señalado que esta medida no es “caridad”, pues podría tratarse de una estrategia para controlar datos de las personas que residen en Venezuela.

Starlink ofrece internet GRATIS en Venezuela ı Foto: Redes Sociales

Con esta medida, Venezuela se convierte en el tercer país en recibir donaciones por parte de Starlink, ya que en 2022 donó 5 mil terminales de su servicio a Ucrania, luego de la degradación de servicios de internet que se dio tras la invasión de Rusia.

Además, en septiembre del 2022 Elon Musk activó Starlik en Irán en apoyo a la población por las protestas contra el hijab obligatorio y la muerte bajo custodia de Mahsa Amini por no llevar el velo correctamente.

Por medio de su cuenta de X, Elon Musk compartió una publicación sobre el traslado de Nicolás Maduro realizada por La Casa Blanca de Estados Unidos.

Congratulations, President Trump!



This is a win for the world and a clear message to evil dictators everywhere. https://t.co/GRI0XOxQFU — Elon Musk (@elonmusk) January 3, 2026

En dicha publicación, Elon Musk felicita al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y asegura que esto se trata de “una victoria para el mundo y un mensaje claro para los dictadores malvados de todo el mundo.”

En el caso de Venezuela, tras los bombardeos propiciados por parte de Estados Unidos en Caracas se registraron afectaciones en las instalaciones de Caracas, Miranda, Aragua y La Guaita.

Para poder acceder a la conexión gratuita de Starlink, las personas que se encuentren en Venezuela deberán contar con una terminal para poder disponer de la conectividad.

Terminal de Starlink ı Foto: Captura de pantalla

¿Qué es Starlink?

Starlink es la empresa de Elon Musk que ofrece internet de alta velociodad que puede ser utilizado tanto en casa como de viaje, y está disponible a nivel mundial.

El servicio de internet de Starlink utiliza satélites en órbita que brindan conectividad en zonas remotas y rurales en las que la infraestructura de internet es limitada.

Los kits que ofrece starlink son fáciles de instalar, y pueden ser utilizados tanto para uso doméstico como para uso remoto para tener una buena conexión a internet.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.