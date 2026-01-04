El chavismo sobrevive in extremis ante la ausencia de su líder

“Hay un solo presidente en este país y se llama Nicolás Maduro Moros”, declaró la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, sentada en la cabecera de una mesa con el fondo de los principales símbolos del gobierno chavista, el escudo y la bandera tricolor de las ocho estrellas.

Aun cuando externó la resistencia a reconocer a Maduro como único líder del país, ahora ella está al frente, no solo por la voluntad expresa de mantener al chavismo en el poder sino por el velado reconocimiento del presidente estadounidense Donald Trump, quien aun cuando dijo que será Estados Unidos quien gobierne, se refirió a Delcy Rodríguez como la cabeza de la transición y con quien el secretario de Estado, Marco Rubio, ya entabló contacto.

Rodríguez apareció a cuadro, a través de la televisión pública, después de rumores que indicaban que se había refugiado en Rusia.

La vicepresidenta encabezó el Consejo de Defensa Nacional, en una señal de permanencia, al menos temporal del aparato estatal venezolano que lideraba Maduro; la funcionaria no se alejó del discurso oficial que se instauró en Caracas desde finales de la década de 1990, cuando Hugo Chávez instaló el socialismo en el país sudamericano. “Estamos listos para defender a Venezuela, para defender nuestros recursos naturales”, declaró junto al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el ministro del Interior y de Justicia, Diosdado Cabello; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y otros miembros del alto mando militar, lo que ofreció una nueva muestra de cohesión del gobierno, aun con la ausencia de su líder.

Delcy aprovechó para advertir que se mantenía vigente el decreto de Estado de Conmoción Interior que Maduro invocó antes de su captura.

Un policía recorre una de las zonas golpeadas por los ataques de EU. ı Foto: REUTERS

“Todo lo que vamos a hacer será dentro de la Constitución Nacional. Somos escrupulosos con eso; lo aprendimos del comandante Hugo Chávez. Estamos decididos a darle cumplimiento a este decreto”, dijo Rodríguez.

Aunque en su conferencia de prensa tras la intervención estadounidense Donald Trump dijo que Delcy Rodríguez había juramentado como presidenta, elegida por el propio Maduro, y que, según reuniones de la vicepresidenta con Marco Rubio, “ella está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario”, la funcionaria habló en línea contraria. “Lo hemos advertido: si algo le pasa al presidente Nicolás Maduro, pueblo en la calle, activado; la Fuerza Armada, los organismos de seguridad, la policía, todo el mundo activado”, dijo, tras señalar que el ataque estadounidense fue vergonzoso. “Somos los hijos de Simón Bolívar y tenemos el deber de resguardar la independencia nacional”, exaltó.

Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó obligadamente Diosdado Cabello, Ministro de Interior de Venezuela



Lo que sí hizo Rodríguez fue insistir en el llamado a EU, que ya había hecho Maduro previamente, sobre la disposición del Gobierno venezolano a dialogar con “agenda constructiva” y relaciones de respeto.

“Retomo las palabras del presidente Nicolás Maduro cuando, hace apenas dos días, en una entrevista de televisión, ratificaba la disposición de este Gobierno de mantener relaciones de diálogo para abordar una agenda constructiva” y agregó que la respuesta de EU al llamado fue una agresión que viola la Carta de Naciones Unidas.

Delcy Rodríguez no dejó de remarcar que en Venezuela hay un equipo de gobierno y que, a pesar de la ausencia del presidente Nicolás Maduro, la nación no se encuentra a la deriva.

“Al pueblo de Venezuela: aquí hay un gobierno asumiendo sus responsabilidades. Estamos dispuestos a dialogar, a conversar con quienes nos agreden, pero respetando nuestra soberanía, las leyes internacionales. Vamos a defender a nuestro país, vamos a luchar si nos atacan”.

Más tarde, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que la vicepresidenta ejecutiva asuma como presidenta encargada del país.

Antes de ella, una de las principales figuras del chavismo en aparecer ante las cámaras tras los ataques estadounidenses fue el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, de quien también había rumores respecto a que había muerto, víctima del operativo estadounidense.

Activaremos en todo el espacio geográfico de Venezuela un despliegue masivo de todos los medios terrestres, marítimos y aéreos de la nación Vladimir Padrino, Ministro de Defensa de Venezuela



A través de un video se apresuró a condenar los sucesos de la noche previa y llamó a la población a la calma.

“La madrugada de hoy, 3 de enero de 2026, el pueblo venezolano ha sido víctima de ataque de la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos” e informó que los mandos militares a su cargo ya se encontraban levantando la información sobre posibles heridos y muertos.

Padrino elevó “la más contundente denuncia ante la autoridad internacional” de las acciones de Estados Unidos y concluyó que se activaría en todo el espacio geográfico de Venezuela “un despliegue masivo de todos los medios terrestres, marítimos y aéreos de la nación”.

En el mismo tono habló otro de los pesos pesados del gobierno de Maduro, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien pidió no “facilitarle las cosas al enemigo invasor”, al tachar de “criminal y terrorista” el ataque ejecutado en el país.

“Mucha calma, que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó obligadamente”, añadió el jefe del Ejército venezolano.

País pobre con vastas riquezas

Venezuela ha sido durante los años recientes un caso paradójico auspiciado por el contraste entre los altos niveles de pobreza y las enormes reservas de recursos que posee, petróleo, gas, oro y una variedad de tipos de minerales raros, que son activos esenciales del movimiento de la economía global.

De acuerdo con un estudio del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), la pobreza de ingresos en el país alcanzó en 2025 el 86 por ciento de la población, un salto sustancial comparado con el 27.8 por ciento reportado en 2012, en los últimos años de gobierno de Hugo Chávez. Según el informe, esos niveles de pobreza sólo son comparables en el continente americano con Haití, donde la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria aguda.

Una mujer se manifiesta contra la intervención, ayer, en Caracas. ı Foto: REUTERS

Estas condiciones han orillado a que cerca de 7.9 millones de venezolanos abandonaran su hogar en busca de una vida mejor, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); la mayoría de ellos, 6.7 millones de personas, ha sido acogida por otros países latinoamericanos y caribeños.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ubica a Venezuela con las mayores reservas de petróleo en el mundo, aun cuando su producción de crudo se mantiene en apenas en una fracción de su capacidad debido a las sanciones.

Según el Instituto de Energía en Londres, el país posee alrededor del 24 por ciento de las reservas mundiales, más de 303 mil millones de barriles, por delante del líder de la OPEP, Arabia Saudita.

El Departamento de Energía del Gobierno de Estados Unidos señala que la mayor parte de las reservas de Venezuela son petróleo pesado que proviene de la región del Orinoco, en el centro del país, ‌lo que hace que su crudo sea caro de producir, pero relativamente simple técnicamente.

Durante su máximo esplendor, en la década de 1970, Venezuela, miembro fundador de la OPEP, producía hasta 3.5 millones de barriles por día, lo que en aquel momento representaba más del 7 por ciento del bombeo global. La producción cayó a menos de 2 millones de barriles de petróleo diario durante la década de 2010 y promedió alrededor de 1.1 millones el año pasado.

. ı Foto: La Razón de México

Algunos analistas señalan que, si Trump tiene éxito en un cambio de régimen, las exportaciones venezolanas podrían crecer a medida que se levanten las sanciones y regrese la inversión extranjera.

Pero el petróleo no es el único objeto de la riqueza venezolana, en el foco se encuentra la sexta reserva mundial de gas natural, los mayores yacimientos de oro de América Latina, de hierro, con el que ocupa el puesto 12 a nivel mundial, bauxita, que ocupa el puesto 15, e importantes reservas de diamantes.

Venezuela también es rica en varios minerales, fundamentalmente tierras raras, útiles para el impulso de las tecnologías modernas y que también han despertado el interés de Donald Trump, como el coltán y el torio, conocidos como “oro azul” y que desempeñan un papel clave en el desarrollo de la telefonía móvil o los vehículos eléctricos, la industria de defensa o las tecnologías de energías renovables.

A estos recursos se suma la geografía estratégica venezolana, con una gran biodiversidad, abundante disponibilidad de agua y acceso a importantes mercados en el Caribe y hacia el océano Atlántico.

Precisamente ha sido el Arco Minero del Orinoco el salvavidas venezolano tras el colapso del sector petrolero entre 2014-2015, que provocó una grave escasez de alimentos y medicinas en el país, por lo que el gobierno venezolano se volcó en la explotación minera de esta región, que además representa el 12 por ciento del territorio nacional.

En 2016, Maduro firmó un decreto para la creación de la Franja Minera del Orinoco, un área de 112 mil kilómetros cuadrados, declarada zona estratégica para la extracción de diamantes, coltán, níquel y elementos de tierras raras, especialmente oro.

El chavismo anunció que en esa rica extensión se habían encontrado más de 8 mil toneladas de oro, lo que convertía a Venezuela en uno de los mayores poseedores de reservas del metal en el mundo.

“Amanecimos en calma... con 40 muertos”

Las principales calles de Caracas lucieron casi desiertas, tras los ataques perpetrados por EU, el 3 de enero. ı Foto: REUTERS

“Despertamos en shock, el país amaneció en tensa calma, luego, con el registro de la luz del día, se hicieron evidentes los daños ocasionados por los ataques militares de Estados Unidos”, dijo a La Razón José Negrón, un periodista venezolano radicado en Caracas, la capital que fue atacada durante la madrugada del 3 de enero, en un operativo que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Negrón comentó que en recorridos que pudo hacer por la ciudad pudo constatar que los ataques no solo se ciñeron a las instalaciones militares, también hubo daños en la infraestructura civil.

“Hemos atestiguado que asesinaron a personas en esos ataques, al menos 40”, dijo José Negrón, quien citó a las autoridades que todavía gobiernan en Venezuela.

No sabemos si Trump y sus tropas se atreverán a lanzar un segundo ataque en el país. No podemos dormir tranquilos, no sabemos qué va a pasar José Negrón, Residente venezolano



Aunque la capital venezolana, de acuerdo con el testimonio, transcurrió en calma durante las horas posteriores a la intervención estadounidense, hay un clima de incertidumbre, pues la gente no sabe qué va a ocurrir ahora que Donald Trump ha dicho que gobernará a los venezolanos.

Frente a esta nueva realidad, “la gente se quedó resguardada en sus hogares, asimilando, metabolizando este choque tan fuerte, la mayoría de los negocios no abrió, algunos sí, sobre todo los de productos de higiene, medicinas; hubo colas de personas abasteciéndose en ese tipo de establecimientos”, contó José a este diario.

Las calles de la mayor ciudad de Venezuela, que suelen estar saturadas, lucieron casi vacías, lo mismo que los sistemas de transporte, “solo algunos cuantos que miran con desconcierto, en la incertidumbre”.