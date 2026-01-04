País pobre con vastas riquezas

Venezuela ha sido durante los años recientes un caso paradójico auspiciado por el contraste entre los altos niveles de pobreza y las enormes reservas de recursos que posee, petróleo, gas, oro y una variedad de tipos de minerales raros, que son activos esenciales del movimiento de la economía global.

De acuerdo con un estudio del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), la pobreza de ingresos en el país alcanzó en 2025 el 86 por ciento de la población, un salto sustancial comparado con el 27.8 por ciento reportado en 2012, en los últimos años de gobierno de Hugo Chávez. Según el informe, esos niveles de pobreza sólo son comparables en el continente americano con Haití, donde la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria aguda.

Estas condiciones han orillado a que cerca de 7.9 millones de venezolanos abandonaran su hogar en busca de una vida mejor, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); la mayoría de ellos, 6.7 millones de personas, ha sido acogida por otros países latinoamericanos y caribeños.

Foto: La Razón de México

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ubica a Venezuela con las mayores reservas de petróleo en el mundo, aun cuando su producción de crudo se mantiene en apenas en una fracción de su capacidad debido a las sanciones.

Según el Instituto de Energía en Londres, el país posee alrededor del 24 por ciento de las reservas mundiales, más de 303 mil millones de barriles, por delante del líder de la OPEP, Arabia Saudita.

El Departamento de Energía del Gobierno de Estados Unidos señala que la mayor parte de las reservas de Venezuela son petróleo pesado que proviene de la región del Orinoco, en el centro del país, ‌lo que hace que su crudo sea caro de producir, pero relativamente simple técnicamente.

Durante su máximo esplendor, en la década de 1970, Venezuela, miembro fundador de la OPEP, producía hasta 3.5 millones de barriles por día, lo que en aquel momento representaba más del 7 por ciento del bombeo global. La producción cayó a menos de 2 millones de barriles de petróleo diario durante la década de 2010 y promedió alrededor de 1.1 millones el año pasado.

Algunos analistas señalan que, si Trump tiene éxito en un cambio de régimen, las exportaciones venezolanas podrían crecer a medida que se levanten las sanciones y regrese la inversión extranjera.

Pero el petróleo no es el único objeto de la riqueza venezolana, en el foco se encuentra la sexta reserva mundial de gas natural, los mayores yacimientos de oro de América Latina, de hierro, con el que ocupa el puesto 12 a nivel mundial, bauxita, que ocupa el puesto 15, e importantes reservas de diamantes.

Venezuela también es rica en varios minerales, fundamentalmente tierras raras, útiles para el impulso de las tecnologías modernas y que también han despertado el interés de Donald Trump, como el coltán y el torio, conocidos como “oro azul” y que desempeñan un papel clave en el desarrollo de la telefonía móvil o los vehículos eléctricos, la industria de defensa o las tecnologías de energías renovables.

A estos recursos se suma la geografía estratégica venezolana, con una gran biodiversidad, abundante disponibilidad de agua y acceso a importantes mercados en el Caribe y hacia el océano Atlántico.

Precisamente ha sido el Arco Minero del Orinoco el salvavidas venezolano tras el colapso del sector petrolero entre 2014-2015, que provocó una grave escasez de alimentos y medicinas en el país, por lo que el gobierno venezolano se volcó en la explotación minera de esta región, que además representa el 12 por ciento del territorio nacional.

En 2016, Maduro firmó un decreto para la creación de la Franja Minera del Orinoco, un área de 112 mil kilómetros cuadrados, declarada zona estratégica para la extracción de diamantes, coltán, níquel y elementos de tierras raras, especialmente oro.

El chavismo anunció que en esa rica extensión se habían encontrado más de 8 mil toneladas de oro, lo que convertía a Venezuela en uno de los mayores poseedores de reservas del metal en el mundo.