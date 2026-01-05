Dinamarca frena presión Trump por Groenlandia

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, pidió al Gobierno de Estados Unidos detener las “amenazas” hacia Groenlandia, luego de que el presidente Donald Trump reiterara su interés en este territorio autónomo. La mandataria subrayó que la isla “no está en venta” y recordó que tanto Dinamarca como Groenlandia forman parte de la OTAN y cuentan con garantías de seguridad compartidas.

Frederiksen afirmó que no tiene sentido hablar de una anexión y que Washington no tiene derecho a apropiarse de uno de los territorios que integran la Mancomunidad del Reino, junto con las Islas Feroe. Recordó además que ambos países mantienen desde hace décadas un acuerdo de defensa y que Copenhague ha realizado inversiones relevantes para reforzar la seguridad en el Ártico.

Las declaraciones se producen en una entrevista de Trump con The Atlantic, en la que insistió en que Estados Unidos “necesita” Groenlandia. A ello se sumó la difusión en redes sociales de una imagen de la isla cubierta con la bandera estadounidense, lo que fue rechazado por el presidente autónomo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen.