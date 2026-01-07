Anuncia Trump que Venezuela enviará de 30 a 50 millones de barriles de crudo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado a su país, en una decisión que se produce días después de la operación militar estadounidense que culminó con la captura y traslado de Nicolás Maduro a Nueva York. El planteamiento, difundido por el magnate en redes sociales, combina objetivos energéticos, control financiero y una narrativa política en la que el republicano ha alardeado del operativo y se ha burlado públicamente del líder venezolano depuesto.

Trump afirmó que el crudo será vendido a precio de mercado y que los recursos quedarán bajo su supervisión directa. “Este petróleo se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de los Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”, escribió en Truth Social. En la misma publicación aseguró haber ordenado al secretario de Energía, Chris Wright, ejecutar el plan de inmediato y precisó que los cargamentos “serán transportados por barcos de almacenamiento y llevados a los muelles de descarga en Estados Unidos”.

El presidente Donald Trump baila al retirarse del escenario tras dirigirse a los legisladores republicanos, ayer. ı Foto: AP

El Dato: Rusia desplegó un submarino y otros buques de guerra para escoltar al petrolero Bella 1, informó el Wall Street Journal.

La declaración presidencial no incluyó un calendario detallado ni un mecanismo formal de transferencia. Sin embargo, un alto funcionario del Gobierno, que habló bajo condición de anonimato, explicó que el petróleo ya fue producido y se encuentra en su mayoría almacenado en buques, listos para ser enviados a instalaciones del Golfo estadounidense para su refinación. De acuerdo con esa fuente, el anuncio es resultado de gestiones conjuntas encabezadas por el secretario de Estado, Marco Rubio; el titular de Energía, Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum.

Con el barril cotizando alrededor de los 56 dólares, la operación anunciada podría alcanzar un valor cercano a los 2 mil 800 millones de dólares. En términos de consumo, el volumen representaría hasta dos días y medio del promedio diario estadounidense, estimado en unos 20 millones de barriles entre petróleo y productos relacionados, según datos oficiales. El contraste con la situación venezolana es marcado: pese a contar con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, su producción ronda apenas un millón de barriles diarios, muy por debajo de los 13.9 millones que produce Estados Unidos. A su vez, la Casa Blanca organiza una reunión en la Oficina Oval con directivos de grandes compañías petroleras, entre ellas Exxon, Chevron y ConocoPhillips, para analizar el nuevo escenario venezolano. Trump ha reiterado que su administración “gestionará” la política hacia Caracas y presiona para que las vastas reservas del país sudamericano se abran a empresas energéticas estadounidenses.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson con Lisa McClain y Tom Emme, el 23 de octubre de 2025. ı Foto: AP

La venta de hasta 50 millones de barriles podría generar ingresos considerables: el petróleo venezolano se cotiza actualmente a 55 dólares por barril, por lo que, si Estados Unidos logra encontrar compradores dispuestos a pagar el precio de mercado, la operación podría recaudar entre 1.650 millones de dólares y 2.750 millones de dólares.

El acuerdo es una señal de que el gobierno venezolano está respondiendo a la exigencia de Trump de abrirse a las compañías petroleras estadounidenses o arriesgarse a una mayor intervención militar. Trump declaró que quiere que la presidenta interina Delcy Rodríguez otorgue a las empresas de EU y privadas “acceso total” a la industria petrolera venezolana.

100 mil y 150 mil barriles por día exporta Chevron

alarde de operativo. Previamente, el magnate elevó el tono político tras la captura de Nicolás Maduro. Donald Trump celebró públicamente la operación militar y la presentó como una demostración del poderío de las Fuerzas Armadas estadounidenses. “Teníamos muchas botas sobre el terreno, pero fue increíble”, afirmó durante un discurso ante legisladores republicanos en la Cámara de Representantes. “Fue brillante tácticamente”.

Una mujer lleva un bigote falso durante una marcha de mujeres hacia la oficina de la presidenta interina Delcy Rodríguez, ayer. ı Foto: Reuters

El republicano relató detalles del operativo y aseguró que Estados Unidos cortó la electricidad en zonas estratégicas de Venezuela antes de ingresar al país, con el objetivo de garantizar el factor sorpresa. “Y piensen en esto, nadie murió”, sostuvo, al tiempo que afirmó que del lado contrario “mucha gente murió”, sin ofrecer cifras verificables. El republicano también aprovechó el escenario para criticar a los demócratas que expresaron preocupación por la decisión de capturar a Maduro. Se quejó de que pocos integrantes de la oposición lo felicitaron por la operación y reclamó reconocimiento político. “En algún momento deberían decir: ‘Hiciste un gran trabajo’. ¿No sería bueno?”, ironizó.

La retórica del mandatario estadounidense incluyó burlas directas hacia la figura pública del mandatario venezolano. Asimismo, se mofó de los bailes de Maduro en actos públicos y aseguró que “intenta imitar” su estilo. “Es un tipo violento. Se sube al escenario e intenta imitar un poco mi baile”, afirmó.

El Tip: El lunes despidieron a Rosa Elena González, de 80 años y residente en el estado La Guaira, quien falleció a raíz de los ataques.

Trump fue más allá al acusarlo de cometer asesinatos y actos de tortura. “Ha matado a millones de personas”, dijo, y aseguró que en Caracas existía una “cámara de tortura” que, según él, estaba siendo clausurada tras la captura. Estas afirmaciones formaron parte de un discurso destinado a reforzar la imagen de Maduro como un líder brutal y peligroso.

Según una información publicada por The New York Times, los bailes de Maduro en actos oficiales, al ritmo de consignas como “no war; yes peace” o “no crazy war”, irritaron a asesores cercanos de Trump, quienes interpretaron esas escenas como una burla directa a las presiones de Washington. Esa percepción influyó en la decisión final de autorizar la operación militar.

Miembros de la fuerza policial nacional participan en una marcha de mujeres, ayer. ı Foto: Reuters

A finales de 2025, en plena escalada de tensiones entre Caracas y Washington, Maduro protagonizó varios actos públicos en el Palacio de Miraflores y en marchas oficiales en los que bailó al ritmo de remixes construidos con citas de sus propios discursos. En uno de esos eventos, incluso dedicó a los estadounidenses un fragmento de la canción Imagine, de John Lennon.

Mientras tanto, una encuesta realizada por The Washington Post y SSRS mostró que la sociedad estadounidense permanece dividida sobre la captura: alrededor de cuatro de cada 10 la aprueban, una proporción similar la rechaza y dos de cada 10 aún no tienen una postura definida.Casi la mitad se opone a que Washington tome el control de Venezuela y elija un nuevo gobierno, y nueve de cada 10 consideran que esa decisión le corresponde al país.

Repercusiones regionales. Las consecuencias políticas se extendieron a Colombia, luego de que Trump no descartara acciones militares y lanzara duras acusaciones contra su presidente. La canciller Rosa Villavicencio anunció que se reunirá con el encargado de negocios de la embajada estadounidense en Bogotá para presentar una denuncia formal y subrayó la intención de fortalecer la cooperación bilateral contra el narcotráfico. “Es necesario que la Administración de Trump conozca el trabajao que hacemos contra el narcotráfico”.

Mujeres marchan hacia la oficina de la presidenta interina Delcy Rodríguez, en apoyo a Maduro, ayer. ı Foto: Reuters

Rodríguez rechaza control externo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó ayer que ningún “agente externo” gobierna el país, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que parte de su Administración coordinará una transición en la nación petrolera tras la captura de Nicolás Maduro.

“Estamos acá gobernando junto al pueblo, el Gobierno de Venezuela rige nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierne a Venezuela”, declaró Rodríguez durante la instalación de la comisión del Estado Mayor Agroalimentario, Pesca, Comunal e Industrial, en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La funcionaria señaló que el pueblo venezolano se mantiene activo en las calles para exigir la libertad de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante un operativo militar realizado en la madrugada del sábado en Caracas y en estados vecinos. Calificó la acción como una “agresión militar” con un desenlace “ilegal y violatorio de la legalidad internacional”.

Rodríguez sostuvo que el Gobierno ha fortalecido su determinación frente a amenazas externas y aseguró que, en lo personal, su destino “no lo deciden amenazas, sino Dios”.

EU redefine al Cártel de los Soles

El Departamento de Justicia de Estados Unidos eliminó gran parte de las alusiones al Cártel de los Soles en la nueva imputación contra el presidente venezolano capturado, Nicolás Maduro, a quien ya no identifica como líder de esa supuesta organización de narcotráfico. En el documento actualizado, el grupo es descrito como un “sistema de clientelismo”, en contraste con la acusación presentada en 2020.

La imputación original sostenía que Maduro ayudó a gestionar y a liderar el Cártel de los Soles mientras ascendía al poder, un argumento utilizado por el presidente Donald Trump para justificar la ofensiva antidrogas de Washington en el Caribe. Estados Unidos también acusó a la cúpula del grupo de colaborar con organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

Tras la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, la Fiscalía rebajó el lenguaje y eliminó referencias al cartel como una estructura criminal organizada, aunque mantuvo los cargos por tráfico de drogas.

Inmunidad para Maduro

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó al juez estadounidense Alvin Hellerstein que reconozca que Nicolás Maduro goza de inmunidad por su condición de presidente en funciones y que, por tanto, el tribunal federal de Nueva York carece de jurisdicción para juzgarlo por los cargos de narcotráfico imputados por Estados Unidos. Saab sostuvo que los jefes de Estado en ejercicio tienen inmunidad personal absoluta y no pueden ser arrestados ni procesados por cortes extranjeras.

Durante un acto protocolar por la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el fiscal pidió además que cesen las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas contra Maduro, su esposa y el pueblo venezolano. El mandatario compareció el lunes ante el tribunal neoyorquino, donde se declaró inocente de los cargos de narcoterrorismo. En la audiencia, Hellerstein interrumpió a Maduro cuando afirmó haber sido “secuestrado”, señalando que habrá un momento procesal para revisar esos alegatos.

Bruce Fein, nueva defensa

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos en Caracas, incorporó ayer a su defensa legal a Bruce Fein, abogado veterano y especialista en derecho constitucional que trabajó para el Gobierno de Ronald Reagan entre 1981 y 1989. Fein aparece desde hoy registrado en la plataforma digital judicial de Estados Unidos, junto al letrado Barry Pollack, quien representó a Maduro en su primera comparecencia ante un tribunal federal de Nueva York.

Fein, exvicefiscal general asociado en la administración Reagan, es una figura reconocida del ámbito jurídico en Washington D.C., con una trayectoria de cinco décadas. Ha colaborado de forma constante con medios de comunicación, es autor de libros y asesor de políticos en temas constitucionales. En el sitio web de su despacho se detalla que ha asistido a varios países en la redacción o reforma de sus constituciones, además de impartir tutoriales constitucionales a congresistas.

Trump advierte un juicio político si pierde Congreso

› Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió ayer a los republicanos que, si pierden el control del Congreso en las elecciones intermedias de 2026, los demócratas impulsarán un nuevo juicio político en su contra. Durante un retiro con legisladores de su partido en Washington, sostuvo que una derrota abriría la puerta a investigaciones y a su destitución, por lo que exigió unidad y disciplina interna. El magnate instó a sus aliados a dejar de lado diferencias y a centrar su mensaje en temas como el costo de la vida, la atención médica y la integridad electoral, ante un electorado molesto por la inflación. Reconoció que históricamente el partido del presidente suele perder escaños en las elecciones intermedias, pero confió en que los republicanos lograrán una “victoria épica”.

El republicano fue sometido a dos juicios políticos durante su primer mandato, de los que resultó absuelto por el Senado. No obstante, algunos demócratas ya han planteado nuevas acusaciones por presuntos abusos de poder en su segundo periodo. Con una mayoría ajustada en la Cámara de Representantes, Trump enfrenta un escenario legislativo frágil que podría definir el rumbo de su agenda.

CSP: No podemos aprobar uso de la fuerza para capturar a un presidente

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que, aun cuando se llegue a estar en contra del régimen de Nicolás Maduro o el chavismo en Venezuela, no se puede estar de acuerdo con la forma en que Estados Unidos capturó al mandatario venezolano, cuya culpabilidad, dijo, “está por verse”.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal reiteró que nunca se estará de acuerdo con una intervención como la cometida por fuerzas estadounidenses el pasado fin de semana y, además, comentó que ha habido una “propaganda” en contra de Venezuela.

El Dato: La Presidenta de Morena, Luisa Alcalde, se pronunció contra la oposición y dijo que hay quienes “dejan ver su deseo de que México también pudiera ser intervenido”.

“Es muy importante incluso para toda la —digamos— propaganda que ha habido contra Venezuela o para aquellos que no están de acuerdo con el régimen de Maduro o del chavismo en Venezuela, es una cosa.

“Y otra cosa es que una potencia, un país, utilice la fuerza para llevarse a un presidente… Es algo muy valioso que tenemos los mexicanos: nuestra política exterior. Nosotros no podemos estar de acuerdo nunca con que un país invada a otro”, dijo.

Comentó que esto se trata de la soberanía de dicho país, como lo es de México o cualquier país del mundo.

La mandataria calificó como “interesantes” las declaraciones de Maduro Moros durante su primera audiencia en un tribunal de Estados Unidos, durante la cual se declaró no culpable, y comentó que aún está “por verse” si realmente existe la culpabilidad de los cargos que se le imputan al venezolano.

57 por ciento de los mexicanos rechaza la intervención militar en Venezuela, según una encuesta

En todo caso, pidió que el procesamiento del expresidente de Venezuela sea con celeridad y justicia, luego de que el Departamento de Justicia se retractó de una de las acusaciones principales bajo las que cometió la intervención y capturó al venezolano.

En las últimas horas, el diario The New York Times dio a conocer que las autoridades estadounidenses retiraron uno de sus argumentos, al señalar que el Cártel de los Soles —que según Trump era liderado por Maduro— no era una organización real.

Aunque la Presidenta dijo desconocer hasta esta mañana el hecho y adelantar que lo revisaría, comentó que ante cualquier circunstancia, pero particularmente con Maduro, debe velarse por la justicia y el procesamiento acelerado en el caso.

“En este caso, ya detenido al presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo siempre, eso es lo que hay que pedir. O sea, que realmente para todos y en cualquier circunstancia, y en esta en particular, pues tiene que haber celeridad y justicia. Y bueno, vamos a revisar en particular”, dijo.

Respecto a las posturas expresadas desde la política mexicana, comentó que únicamente los partidos aliados de la Cuarta Transformación se manifestaron contra la invasión ocurrida, lo cual llamó a la población considerar.

La presidenta Claudia Sheinbaum, ayer, en conferencia de prensa en Palacio Nacional. ı Foto: Especial

“Es para que los mexicanos y las mexicanas tomen nota, y no por otra cosa, sino sencillamente porque es importante, por lo que significa nuestra Constitución y la historia de la política exterior mexicana. Repito, independientemente de la opinión que se tenga de la presidencia de Maduro, del régimen venezolano, independientemente de eso, dejen eso de un lado, el tema de la intervención”, dijo.

Insistió en que aun cuando se llegara a estar en contra del Gobierno que él encabezaba, no se puede apoyar las acciones impulsadas por Donald Trump.

Además, recalcó que únicamente la población de dicho país es la que tiene el derecho de decidir quién le gobierna.

Descarta intervención de EU en México

› Por Yulia Bonilla

El que Estados Unidos haya catalogado al fentanilo y a la delincuencia organizada como fenómenos amenazantes para su país, les da elementos para intervenir en territorio mexicano, reconoció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; sin embargo, aseguró que esto no ocurrirá.

En los últimos meses, el gobierno de Donald Trump determinó clasificar al fentanilo como arma de destrucción masiva; en tanto, seis cárteles fueron incluidos como organizaciones terroristas.

Aunque afirmó que esto representarían argumentos bajo los cuales Estados Unidos podría intentar ingresar al país, negó que esto vaya a suceder: “Digamos que les da más elementos, pero eso no quiere decir que vaya a ocurrir”.

El Tip: la mandataria adelantó que mañana jueves presentará el informe de seguridad, en el que destaca la disminución de la incidencia delictiva en lo que va de su gestión.

Recordó que cuando se hizo la clasificación de grupos terroristas, aquí se impulsó una reforma a los artículos 19 y 40 de la Constitución federal para remarcar la defensa de la soberanía.

“El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo.

“Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano, en el marco de las leyes aplicables. Y si no fuera así, en territorio mexicano son sujetos a delito grave”, dijo.

La Presidenta, Claudia Sheinbaum, descartó una intervención de EU en México ı Foto: Cuartoscuro

Aunque mencionó que una respuesta que se esperaría de su Gobierno ante estas circunstancias sería la de iniciar un plan de seguridad nacional en específico, se trabaja en el diálogo y éste se ha conseguido con la administración de Trump.

“El diálogo no quiere decir que estés de acuerdo en todo; no, pero privilegias el diálogo y vas avanzando en la cooperación y en la coordinación. Por eso, no es un asunto de que seamos omisos, no. Frente a una declaración así del presidente Trump, que la ha hecho en otras ocasiones, lo que decimos es: ‘A ver, pues, más comunicación’”, declaró.

Recordó que en distintos acercamientos se le ha hecho saber a EU que a lo que se accede es a la colaboración entre ambas naciones, pero bajo términos en los que cada una asuma responsabilidad en lo que les corresponde para atender la seguridad en ambos lados de la frontera.

La exigencia del Gobierno mexicano al vecino país ha sido regular el tráfico de armas que llegan y que terminan por abastecer el mercado delincuencial en México. También señaló que “debe hacer algo contra el crimen organizado.

“Así como ellos piensan que deberíamos hacer más, nosotros también pensamos que ellos deberían hacer más en este tema, porque finalmente la delincuencia organizada en México se nutre, porque en México está prohibida la venta libre de armas, hay mucho control en la venta formal de armas. ¿Cómo se vende ilegalmente las armas? Por la entrada de estas armas desde Estados Unidos, y de igual manera en lo que ellos tienen que hacer en la persecución de delitos en Estados Unidos

“Y al mismo tiempo, manifestamos al Gobierno de los Estados Unidos nuestro deseo de colaboración, de cooperación, de que no llegue droga a Estados Unidos, pero también con responsabilidad compartida, a ellos les toca una parte y a nosotros nos toca otra parte”, sostuvo.

México advierte riesgo de escalada continental

› Por Ángel Molina

El representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Encinas, advirtió que las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump —tras la incursión militar en Venezuela—, representan un riesgo para la paz y la estabilidad regional; además, reiteró el rechazo del Gobierno mexicano a cualquier forma de intervención armada.

EL DATO: ENCINAS RECORDÓ que los cambios de régimen impulsados por actores externos y la aplicación de medidas extraterritoriales han debilitado el tejido social de las naciones.

“En ese contexto, expresamos nuestra profunda preocupación por las expresiones de los últimos días, que hablan de un escalamiento o expansión de las acciones militares a otros países de nuestra región, amenazando así directamente la paz y la estabilidad de las Américas”, aseguró.

Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Encinas subrayó que México exige el respeto irrestricto al derecho internacional, así como a los principios de soberanía y autodeterminación de los pueblos, los cuales —dijo— no pueden ser vulnerados bajo ninguna circunstancia ni justificación.

Asimismo, aseguró que el Gobierno mexicano está dispuesto a brindar su apoyo ante una posible mediación o diálogo para evitar cualquier tipo de confrontación entre las naciones involucradas.

“México reitera su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y a evitar una confrontación de mayores consecuencias”, señaló.

El diplomático mexicano alertó que los mensajes emitidos por Trump, en los que no descartó extender acciones militares a otros países del continente, generan preocupación entre los Estados miembros, al abrir la puerta a una escalada de conflictos en América Latina.

“La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Sólo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno”, enfatizó.

Alejandro Encinas sostuvo que la situación en Venezuela debe resolverse mediante el diálogo, la negociación política y la voluntad de su pueblo, sin injerencias externas ni el uso de la fuerza, y recordó que la política exterior de nuestro país se rige por los principios de no intervención y solución pacífica de controversias.

En este sentido, dijo, México hizo un llamado a la OEA y a los organismos multilaterales a privilegiar la diplomacia y evitar decisiones unilaterales que puedan agravar la crisis regional, al tiempo que reiteró su rechazo a cualquier acción militar extranjera en territorio venezolano.

Alejandro Encinas, representante de México ante la OEA, ayer, en reunión extraordinaria. ı Foto: Especial

Durante el encuentro, México no fue el único país que manifestó su rechazo a la intromisión de Estados Unidos en territorio venezolano. Ejemplo de ello fue Brasil, cuyo representante permanente ante la OEA, Benoni Belli, calificó como un “secuestro” la captura del presidente Nicolás Maduro. “Los bombardeos en el territorio de Venezuela y el secuestro de su presidente traspasan una línea inaceptable”, aseguró el diplomático brasileño durante su participación.

Por su parte, el Gobierno de Colombia condenó las acciones emprendidas por Estados Unidos en Venezuela, al considerar que representan una amenaza para la estabilidad y la seguridad regional.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, solicitada por Bogotá, el viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Mauricio Jaramillo, afirmó que las acciones unilaterales constituyen una violación al derecho internacional y al principio de soberanía de los Estados, y advirtió que este tipo de intervenciones pueden agravar las tensiones políticas y sociales en la región.