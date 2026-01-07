Casa Blanca: Uso de ejército, “opción” para adquirir Groenlandia

El sol sale detrás de la bandera de Groenlandia en el antiguo puerto de Nuuk, Groenlandia, el 5 de febrero de 2025.

La Casa Blanca confirmó ayer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analiza distintas opciones para adquirir Groenlandia, incluida la posibilidad de recurrir a una acción militar, al considerar que el control de la isla constituye una prioridad de seguridad nacional. El objetivo, según Washington, es disuadir a adversarios estratégicos en el Ártico, una región donde se ha intensificado la competencia geopolítica con Rusia y China.

En un comunicado oficial, la administración estadounidense señaló que el magnate y su equipo discuten “una gama de opciones” para alcanzar este objetivo de política exterior, al dejar claro que el uso de las fuerzas armadas es una alternativa disponible para el comandante en jefe. Las declaraciones reactivaron una controversia internacional que ya había surgido en 2019, durante el primer mandato del republicano, cuando planteó por primera vez la compra del territorio.

El Dato: Un paso militar estadounidense a Groenlandia generaría ondas de choque en la alianza de la OTAN y profundizaría la división entre Trump y los líderes europeos.

Groenlandia, territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca, reiteró su rechazo a cualquier intento de anexión. La respuesta fue respaldada por líderes de las principales potencias europeas y por Canadá, que subrayaron que la isla pertenece a su población y que sólo a ella le corresponde decidir sobre su futuro político y económico.

La posibilidad de una incursión militar estadounidense sobre un territorio de un aliado histórico generó preocupación en Europa y abrió un nuevo foco de tensión dentro de la OTAN. Diversos gobiernos advirtieron que una acción de este tipo tendría un impacto directo en la cohesión de la alianza atlántica y profundizaría las diferencias entre Washington y sus socios europeos.

Pese a la fuerte oposición internacional, funcionarios estadounidenses aseguran que el interés del republicano no ha disminuido. Un alto cargo de la administración indicó que se evalúan alternativas como la compra total de Groenlandia o la firma de un Pacto de Libre Asociación, aunque este último no cumpliría con la ambición de integrar plenamente a la isla en la estructura estadounidense. Según esa fuente, la diplomacia sigue siendo la primera opción del presidente, especialmente si permite cerrar un acuerdo favorable.

2019 año en que Trump manifestó su interés de adquirir la isla

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó a legisladores que las recientes declaraciones no apuntan a una invasión inminente y que el objetivo principal es negociar con Dinamarca. Aun así, miembros del Congreso, incluidos algunos republicanos, expresaron su rechazo y recordaron que Copenhague ha sido un aliado constante de Estados Unidos dentro de la OTAN.

La Casa Blanca sostiene que Groenlandia es estratégica por su ubicación entre Europa y Norteamérica y por sus yacimientos minerales, considerados clave para aplicaciones militares y de alta tecnología. Dinamarca respondió defendiendo su capacidad de proteger la isla y anunció inversiones adicionales para reforzar su presencia militar en el Ártico.

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, llamó a un “diálogo respetuoso” con Washington y agradeció la solidaridad internacional, reiterando que el futuro del territorio debe decidirse exclusivamente por su población. La disputa anticipa un prolongado pulso diplomático en una región cada vez más central para el equilibrio geopolítico global.