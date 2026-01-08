Estos son los candidatos presidenciales costa rica 2026

Costa Rica continúa el camino rumbo a las elecciones presidenciales de febrero de 2026, un proceso que se perfila como uno de los más amplios y fragmentados de los últimos años.

Con la convocatoria del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), más de 3.7 millones de personas están llamadas a votar el próximo 1 de febrero para elegir a la nueva Presidencia de la República y dos vicepresidencias.

La contienda arrancó el 1 de octubre con un escenario inédito: 20 aspirantes presidenciales que representan desde partidos tradicionales y figuras con trayectoria política, hasta nuevas fuerzas y perfiles provenientes de la academia, el sector privado y la sociedad civil.

De acuerdo con el panorama actual, ninguna candidatura alcanza el 40 % necesario para ganar en primera vuelta, por lo que no se descarta un balotaje el 5 de abril, como ha ocurrido en las últimas cuatro elecciones. A continuación, el perfil de quienes buscan llegar a la presidencia de Costa Rica en 2026.

Claudia Dobles Camargo – Coalición Agenda Ciudadana (PAC-ADN)

Arquitecta con más de 15 años de experiencia en movilidad urbana, vivienda social y cambio climático. Es licenciada por la Universidad de Costa Rica y cuenta con formación internacional en sostenibilidad y diseño.

Ana Virginia Calzada – Centro Democrático y Social

Abogada especializada en derecho constitucional, ambiental y de familia. Actualmente cursa un doctorado en derecho ambiental en la Universidad de Alicante, España.

Natalia Díaz Quintana – Unidos Podemos

Publicista y máster en Administración de Empresas por INCAE. Fue diputada por San José, ministra de la Presidencia y esta es su segunda candidatura presidencial.

Laura Fernández Delgado – Pueblo Soberano

Politóloga y exministra de Planificación y de la Presidencia durante el gobierno de Rodrigo Chaves. Cuenta con amplia trayectoria técnica en el sector público.

Luz Mary Alpízar Loaiza – Progreso Social Democrático

Ingeniera química y máster en Administración de Empresas. Ha trabajado en temas de género, medio ambiente y reforma del Estado, además de asesorar a organismos internacionales.

Fabricio Alvarado Muñoz – Nueva República

Periodista y cantautor, diputado por San José. Es una figura del conservadurismo costarricense, conocido por su defensa de valores cristianos.

Ronny Castillo González – Aquí Costa Rica Manda

Empresario y fundador de Gaia Impact, firma enfocada en inversiones sostenibles, con participación en foros internacionales sobre acción climática.

Luis Amador Jiménez – Integración Nacional

Ingeniero civil, economista y exministro de Obras Públicas y Transportes. Su perfil es técnico y académico, con experiencia nacional e internacional.

Andrés Ariel Robles Barrantes – Frente Amplio

Docente, académico y diputado por San José. Especialista en educación y gestión educativa, con formación en enseñanza del inglés.

Eliécer Feinzaig Mintz - Liberal Progresista

Académico con estudios en la Universidad Hebrea de Jerusalén y reconocido por su trayectoria intelectual y distinciones internacionales.

Fernando Zamora Castellanos – Nueva Generación

Abogado y doctor en Derecho Constitucional. Es consultor jurídico y autor de diversas obras en materia constitucional.

Juan Carlos Hidalgo – Unidad Social Cristiana

Internacionalista con maestría en comercio y política pública. Su carrera se centra en análisis económico y desarrollo en América Latina.

Álvaro Ramos Chaves - Liberación Nacional

Economista con doctorado por la Universidad de California en Berkeley, con formación en informática administrativa y economía.

José Aguilar Berrocal – Avanza

Psicólogo con maestría en Gestión del Desarrollo por la London School of Economics, con enfoque en políticas públicas y desarrollo social.

Douglas Caamaño – Alianza Costa Rica Primero

Empresario y gerente con experiencia en formación técnica y desarrollo de proyectos en el sector privado.

Walter Rubén Hernández Juárez – Justicia Social Costarricense

Doctor en Derecho Internacional, diplomático y exembajador, con más de tres décadas de experiencia en el servicio público.

David Hernández Brenes – Partido de la Clase

Profesor y sindicalista con más de 20 años de activismo obrero y político, candidato por una fuerza de izquierda.

Boris Molina – Unión Costarricense Democrática

Abogado litigante con especialización en derecho constitucional, derechos humanos y protección al consumidor.

Marco Rodríguez Badilla – Esperanza y Libertad

Administrador público y exdirector del CONAPAM, con experiencia en gestión pública, docencia y consultoría.

Claudio Alpízar Otoya – Esperanza Nacional

Politólogo, comunicador y consultor en comunicación política, conocido por su análisis crítico en radio y televisión.

