Nada descartado para anexar Groenlandia

Un hombre camina mientras la bandera danesa ondea junto a la estatua de Hans Egede en Nuuk, Groenlandia, el 9 de marzo de 2025.

La Casa Blanca aseguró ayer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene la diplomacia como su principal vía de acción en relación con Groenlandia, aunque no descarta otros escenarios, incluida una eventual opción militar. Así lo afirmó la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, al señalar que el magnate evalúa qué alternativa conviene más a los intereses estratégicos de su país.

Leavitt explicó que la posibilidad de que Washington tome control de la isla no es una idea reciente y recordó que, desde el siglo XIX, distintos presidentes estadounidenses han considerado que Groenlandia representa un activo relevante para la seguridad nacional. Según la portavoz, el republicano es claro al afirmar que la región es clave para contener una mayor presencia rusa y china en el Ártico, lo que ha llevado a su equipo a debatir activamente una posible compra.

El Dato: Groenlandia, la isla más grande del mundo, con una población de apenas 57 mil habitantes, no es miembro de la OTAN, pero está cubierta por la membresía de Dinamarca.

En este contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que se reunirá la próxima semana con diplomáticos daneses para dialogar sobre el tema. El funcionario evitó pronunciarse directamente sobre el uso de la fuerza y sostuvo que, como diplomático, siempre prioriza soluciones negociadas. No obstante, reconoció que Trump conserva todas las opciones disponibles.

Desde Dinamarca, el ministro de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, confirmó que solicitó el encuentro con Rubio para aclarar lo que calificó como “malentendidos”, entre ellos la versión de que Copenhague ha descuidado la defensa de la isla o que existen importantes movimientos navales chinos en la zona. Subrayó que su país no puede acceder a la cesión de Groenlandia y pidió respeto a una línea que considera innegociable.

2 tratados dan acceso ilimitado al ejército de EU a la isla

La postura del territorio autónomo fue reiterada por su consejera de Asuntos Exteriores, Vivian Motzfeldt, quien participará en las conversaciones con Washington. La funcionaria sostuvo que Groenlandia y Estados Unidos se necesitan mutuamente en materia de seguridad ártica, pero cuestionó el tono de las declaraciones estadounidenses y pidió evitar mensajes que generen tensiones entre aliados.

El debate provocó una reacción inmediata en Europa. Francia, Alemania y Polonia expresaron su respaldo a Dinamarca y coincidieron en que Groenlandia no está en venta. El canciller francés, Jean-Noël Barrot, habló incluso de reforzar mecanismos de disuasión para proteger los intereses europeos, mientras otros gobiernos optaron por un tono más conciliador.

En Estados Unidos, el planteamiento también generó resistencias. Legisladores demócratas y republicanos advirtieron que una eventual toma forzada de la isla enviaría una señal negativa a la OTAN y podría dañar la influencia global de Washington. En medio de este escenario, Groenlandia reiteró que su soberanía no está sujeta a negociación y que cualquier diálogo debe basarse en el respeto mutuo.