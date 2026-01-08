Trump afirma que EU va a empezar a atacar a los cárteles de la droga en tierra; ‘gobiernan México’, insiste

Trump afirma que EU va a empezar a atacar a los cárteles de la droga en tierra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que va a comenzar con los ataques en tierra contra los cárteles de la droga. Además, insistió que los cárteles gobiernan México.

“Vamos a empezar a atacar en tierra a los cárteles. Los cárteles gobiernan México”, señaló el mandatario de Estados Unidos en una entrevista transmitida por Fox News, medio a fin a su administración.

Las declaraciones del presidente estadounidense ocurren después de la operación militar que terminó con la detención del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro.