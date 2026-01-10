Trump asegura que EU está ‘listo para ayudar’ a manifestantes iraníes; ven aumento de represión

Lo que comenzó como manifestaciones por el aumento del costo de la vida y la devaluación de la moneda iraní se ha convertido en una de las olas de protesta más fuertes en años contra la República Islámica.

En las últimas horas, las autoridades iraníes han respondido con una represión cada vez más dura, mientras que desde Estados Unidos el presidente Donald Trump lanzó un mensaje directo de respaldo a la población y advirtió que su país está “listo para ayudar”.

Las protestas, que empezaron a finales de diciembre en miles de barrios y bazares de Teherán, se han extendido a más de 100 ciudades y todas las provincias del país, con decenas de miles de personas en las calles. Lo que inicialmente fue un grito contra la inflación y la caída del valor del rial ha cobrado un tono político: entre consignas pidiendo mejoras económicas también se escuchan llamados al fin del régimen clerical.

Las autoridades, por su parte, han tratado de frenar la difusión de las movilizaciones con un apagón total de Internet y comunicaciones, una estrategia que, suele preceder a acciones de fuerza aún más duras.

🇮🇷 | URGENTE: La Guardia Revolucionaria de Irán despliega drones sobre Teherán para monitorear y reprimir las protestas. pic.twitter.com/cKPwY9pw9K — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 10, 2026

Organizaciones de derechos humanos y medios independientes reportan que las fuerzas de seguridad han empleado munición real y gas lacrimógeno contra manifestantes, dejando un número creciente de muertos y heridos.

Según registros de grupos como Iran Human Rights, al menos 60 personas han perdido la vida desde que comenzaron las protestas, con cientos más detenidos en redadas alrededor del país.

La Guardia Revolucionaria y otros cuerpos de seguridad han calificado a los participantes como “terroristas” y “saboteadores”, reforzando la narrativa oficial de que el descontento es impulsado por fuerzas externas.

En medio de este clima de tensión, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, publicó un mensaje:

“Irán busca la LIBERTAD, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!” — Donald J. Trump.

Mensaje del presidente de Estados Unidos ı Foto: Redes sociales

Con esas palabras, Trump no solo expresó su apoyo al pueblo iraní, sino que dejó entrever la posibilidad de una intervención si las fuerzas iraníes cruzan ciertos límites, especialmente el uso letal de fuerza contra civiles.

Por su parte, el mandatario estadounidense advirtió a los líderes de Teherán que “sería mejor que no empiecen a disparar porque también nosotros lo haremos”, señal que eleva aún más la tensión entre Washington y la República Islámica.

