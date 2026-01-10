Nicolás Maduro envía mensaje desde la prisión en Nueva York: ‘estamos bien, somos unos luchadores’

A una semana de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, el depuesto presidente Nicolás Maduro Moros, dijo estar “bien” pese a permanecer recluido en un centro de detención de Nueva York, donde, junto a su esposa Cilia Flores, enfrenta cargos de narcotráfico.

Este sábado, durante un evento del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el hijo del exlíder chavista, Nicolás Maduro Guerra, comentó que los abogados de su padre le aseguraron que “está fuerte” .

“Los abogados nos han dicho que está fuerte, que no estemos tristes. Dijo: ‘no estén tristes que nosotros estamos bien, somos unos luchadores’“, expresó ante simpatizantes al citar a su padre, quien, supuestamente, además aseguró: “‘Yo soy un luchador’”.

“Un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía, tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron. Él está fuerte y nosotros tenemos que estar fuertes. Hoy no estamos quebrados, estamos enteros, estamos sólidos”, concluyó Maduro Guerra.

Hijo del presidente Maduro reveló que su padre envió un mensaje al pueblo venezolano: “no estén tristes que nosotros estamos bien, somos unos luchadores”.



Así lo dio a conocer el abogado de la pareja presidencial secuestrados en EEUU luego del vil ataque de EEUU hace una… pic.twitter.com/WdolBbrRMR — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) January 10, 2026

Hace exactamente una semana, durante la madrugada del sábado 3 de enero, Estados Unidos llevó a cabo una serie de ataques en territorio venezolano bajo la operación Absolute Resolve, que alcanzaron puntos civiles y militares de la capital Caracas y de los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, y que derivó en la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores.

El mismo día, pareja fue trasladada a Nueva York, donde el 5 de enero comparecieron por primera vez ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en el Tribunal Federal del Distrito Sur. Ambos se declararon “no culpables” de todos los cargos que les imputa la justicia de Estados Unidos.

“Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra“, dijo Maduro durante la audiencia. ”Soy inocente, no culpable, soy un hombre decente , sigo siendo presidente de mi país", agregó.

Ante la “ausencia forzosa” de Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez Gómez, como presidenta encargada de Venezuela.

Este 10 de enero, en Caracas y diferentes puntos de Venezuela, así como en la Ciudad de México, se registraron movilizaciones en rechazó a la intervención militar de Estados Unidos y en favor de Nicolás Maduro. La principal demanda: la liberación del dictador de la exprimera dama.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr