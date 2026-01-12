Dialogan sobre Venezuela

Papa León XIV recibe a María Corina Machado en el Vaticano

María Corina Machado, líder opositora venezolana, visitó el Palacio Apostólico del Vaticano, donde fue recibida por el papa León XIV

El papa León XIV recibe a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, en el Vaticano. Foto: Vatican Media
Por:
Arturo Meléndez

El papa León XIV recibió a la líder opositora venezolana María Corina Machado en el Vaticano, en donde sostuvieron un diálogo sobre la situación en el país sudamericano tras la captura de su ahora expresidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

A través de una publicación en el medio oficial de la Santa Sede, Vatican Media, se informó sobre la visita de la líder opositora venezolana al Palacio Apostólico, si bien no se dieron detalles específicos de este encuentro.

Información en desarrollo…

am

