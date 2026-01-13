En Venezuela reactivan X tras más de un año de bloqueo

Tras más de un año de restricciones, la red social X, antes conocida como Twitter, comenzó a reaparecer como un canal activo de comunicación para figuras del gobierno venezolano, en lo que describen como un levantamiento parcial del bloqueo que mantenía la plataforma inaccesible desde agosto de 2024.

La plataforma, que había sido bloqueada internamente por orden del entonces presidente Nicolás Maduro tras las elecciones de julio de 2024, volvió a mostrar actividad en cuentas oficiales de altos dirigentes chavistas desde la noche del martes pasado.

La cuenta de Maduro incluso publicó desde su cuenta con un mensaje acompañado de una fotografía junto a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y su esposa, Cilia Flores en el qué dice “Los queremos de vuelta”.

Durante el último año, el acceso a X dentro de Venezuela se mantuvo restringido para la mayoría de los usuarios, y solo era posible ingresar mediante VPN (redes privadas virtuales). Operadoras como Digitel empezaron a permitir conexiones directas, pero compañías como Movistar y la estatal Cantv continuaron limitando el servicio.

El regreso de X no solo se reflejó en publicaciones personales, sino también en mensajes oficiales. Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia interina tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, publicó un mensaje en el que aseguró que “retomamos contacto por esta vía”, subrayando la fortaleza del país y el uso de esta plataforma para comunicarse con la ciudadanía.

Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. 🇻🇪



¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos! — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026

De igual forma, Diosdado Cabello, ministro del Interior y considerado uno de los principales líderes del chavismo, anunció su retorno a X con un mensaje dirigidos a “hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo” en el que afirmó que la red social sería nuevamente una vía para comunicarse con seguidores y fuera del país.

Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país, vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. Nosotros Venceremos!! — Diosdado Cabello R (@dcabellor) January 13, 2026

El bloqueo original fue ordenado en agosto de 2024 bajo el argumento del gobierno de que X había violado normas internas e incitado al odio, una medida que en su momento incluyó la suspensión de la plataforma por 10 días antes de mantenerse de forma prolongada.

La reactivación de las cuentas y la reapertura gradual del servicio se da en medio de un contexto político convulso en Venezuela, con cambios recientes en la conducción del Estado y presiones internacionales sobre la situación interna del país.

