Donald Trump forma una ‘Junta de paz’ para la Franja de Gaza en la segunda fase de su plan de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la formación de la Junta de Paz para la Franja de Gaza, un organismo contemplado dentro del plan de paz de 20 puntos impulsado por su administración, cuyo objetivo es supervisar la transición política, la seguridad y la reconstrucción del enclave palestino tras más de un año de conflicto armado.

El anuncio se produjo a través de un mensaje difundido en redes sociales, en el que el mandatario aseguró que los integrantes de la Junta serán dados a conocer “en breve”, aunque afirmó que se tratará de “la Junta más grande y prestigiosa jamás reunida”. Trump indicó además que la conformación de este órgano representa un paso clave dentro del proceso diseñado por Washington para Gaza.

La declaración se dio un día después de que se confirmara el inicio de la segunda fase del plan, más de tres meses después de la entrada en vigor de la primera etapa, que incluyó un alto el fuego entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

De acuerdo con el esquema presentado por la Casa Blanca, la Junta de Paz estará integrada por jefes de Estado y de gobierno, bajo la presidencia del propio Trump, y tendrá como funciones centrales la supervisión de la transición política en Gaza, la coordinación de la ayuda internacional y el impulso a los esfuerzos de reconstrucción del territorio.

Uno de los negociadores del plan, el palestino-estadounidense Bishara Bahbá, adelantó el pasado domingo que el anuncio formal de la Junta ocurriría esta semana y que su primera reunión está prevista en el marco del Foro Económico Mundial, que se celebrará en Davos, Suiza, durante la tercera semana de enero.

El plan contempla que, una vez formalizada la Junta de Paz, se establezca un nuevo órgano de gobierno en Gaza —la Comisión Administrativa Palestina— que reemplazará al actual Ejecutivo encabezado por Hamás, además del despliegue de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz y la apertura de mecanismos para atraer inversiones y fondos destinados a la reconstrucción del enclave.

Hasta ahora, solo se ha confirmado públicamente a uno de los integrantes de la Junta: el diplomático búlgaro Nicolai Mladenov, quien fungirá como director ejecutivo del organismo. Mladenov fue ministro de Exteriores y de Defensa de Bulgaria y se desempeñó como enviado especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Próximo entre 2015 y 2020.

