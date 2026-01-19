Suman 19 muertos por incendios forestales en las regiones del Biobío y Ñuble al sur de Chile

Aumenta cifra de víctimas por los incendios forestales en regios al centro-sur de Chile.

Al menos 19 personas han muerto y otras 75 resultaron lesionadas durante los voraces incendios forestales que han consumido unas 29 mil hectáreas en las regiones del Biobío y Ñuble, al centro-sur de Chile.

En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad Pública de Chile, Luis Cordero Vega, informó que 18 de las víctimas corresponden a la región del Biobío y una a Ñuble. Añadió que hay más de mil 500 personas damnificadas por lo que calificó como un “megaincendio” comparable a los registrados en 2017, 2023 y 2024.

Por separado, la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián López informo que hay 23 incendios activos y “en combate”, siete en la región de Ñuble, otros siete en el Biobío, cinco en La Araucanía y el resto en otras regiones del país sudamericano.

TE RECOMENDAMOS: Hay ocho muertos Guatemala decreta Estado de Sitio tras motines y toma de rehenes en cárceles

Sobre los daños, precisó que 140 viviendas son evaluadas en Ñuble, donde hay 25 inmuebles destruidos. En Biobío, evalúan el nivel de daños en cerca de mil viviendas, mientras otras 300 quedaron destruidas. Advirtió que la cifra podría aumentar en las próximas horas, y agregó que suman 33 personas damnificadas en Ñuble y alrededor de mil 500 en Biobío.

Durante la madrugada de este domingo, el presidente de Chile, Gabriel Boric Font, declaró estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío, ante el avance de los incendios forestales.

Mientras tanto, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Senapred mantienen a 400 personas desplegadas, entre personal técnico y brigadistas, así como de 36 aeronaves, en las regiones de Ñuble y Biobío.

⭕️Han sido largas jornadas para nuestros equipos técnicos, brigadistas y pilotos, y también para #Bomberos, equipos municipales, @Ejercito_Chile, de delegaciones y de las empresas.



Durante la noche, permanecerán vigilantes y trabajando para frenar el avance del fuego en los… pic.twitter.com/fa6qgNFMPI — CONAF - Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) January 19, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr