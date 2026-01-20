Tragedia en España: Suman ya 40 muertos por trenazo

Miembros de la Guardia Civil, junto con otros efectivos de emergencia, trabajan junto a uno de los trenes accidentados, en Córdoba, España, ayer.

España enfrenta una de sus jornadas más dolorosas tras la colisión de dos trenes de alta velocidad ocurrida la noche del domingo cerca de Adamuz, en la provincia de Córdoba, un siniestro que ha dejado al menos 40 personas fallecidas y decenas de heridos. Los trabajos de recuperación continúan entre restos metálicos retorcidos, mientras las autoridades avanzan en las primeras pesquisas para determinar qué provocó el descarrilamiento inicial.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, confirmó el balance de víctimas mortales y explicó que los equipos de emergencia siguen inspeccionando los vagones más dañados, particularmente dos que quedaron completamente destrozados. El dirigente regional describió el escenario como un “amasijo de hierro” y señaló que la violencia del choque fue tal que algunos cuerpos fueron encontrados a cientos de metros del punto exacto del impacto, lo que ha complicado las labores de rescate e identificación.

El Dato: España cuenta con la red de alta velocidad más extensa de Europa y no había registrado un accidente mortal desde 1992.

El accidente se produjo alrededor de las 19:45 horas del domingo, cuando la parte trasera de un tren que cubría la ruta Málaga-Madrid, con 289 pasajeros a bordo, se salió de las vías. Esa maniobra derivó en un choque frontal con otro tren que circulaba en sentido contrario, procedente de Madrid con destino a Huelva, de acuerdo con información del administrador ferroviario Adif. El impacto provocó que los primeros vagones del segundo convoy fueran expulsados de la vía y se precipitaran por un terraplén de aproximadamente cuatro metros.

En tanto, el ministro de Transportes, Óscar Puente, indicó que la mayor concentración de fallecidos se localizó precisamente en esos primeros vagones, que absorbieron la fuerza del choque. Añadió que todos los sobrevivientes fueron rescatados durante la madrugada, tras horas de trabajo ininterrumpido por parte de bomberos, personal sanitario y fuerzas de seguridad.

12 personas permanecen en cuidados intensivos

Los servicios de emergencias de Andalucía informaron que 41 personas permanecen hospitalizadas, 12 de ellas en unidades de cuidados intensivos. Otras 81 víctimas fueron dadas de alta conforme evolucionó su estado de salud. Testimonios recabados en el lugar señalan que varios pasajeros lograron salir por ventanas rotas, algunos utilizando martillos de emergencia para romper los cristales en medio de la confusión y el pánico.

Las imágenes difundidas por la Guardia Civil muestran la magnitud de la tragedia: vagones deformados, asientos esparcidos sobre la grava y estructuras metálicas dobladas alrededor de pilares de concreto. En Adamuz, un polideportivo fue habilitado como hospital improvisado, mientras la Cruz Roja Española instaló un centro de atención para familiares y personas que buscaban información sobre sus seres queridos.

Asimismo, los servicios ferroviarios entre Madrid y varias ciudades de Andalucía fueron suspendidos, generando importantes interrupciones. Para mitigar el efecto entre los viajeros varados, la aerolínea Iberia habilitó vuelos adicionales hacia Sevilla y Málaga, en tanto que compañías de autobuses reforzaron sus rutas en el sur del país.

Por su parte, el presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, visitó el lugar del accidente acompañado por miembros de su gabinete y autoridades regionales. Desde allí, anunció tres días de luto oficial y aseguró que el Ejecutivo llegará “a la verdad” sobre las causas del siniestro. Comprometió, además, una investigación transparente y el acompañamiento permanente a las víctimas y sus familias. Durante el periodo de duelo, la bandera española ondeará a media asta en todos los edificios públicos.

El mandatario español subrayó la coordinación entre administraciones y elogió la labor de los servicios de emergencia, al tiempo que hizo un llamado a la ciudadanía a informarse únicamente a través de fuentes oficiales y medios contrastados, con el fin de evitar rumores y desinformación en un contexto de dolor colectivo.

A su vez, el ministro Puente calificó el accidente como “tremendamente extraño”, al haberse producido en un tramo llano que había sido renovado en mayo pasado. Añadió que el tren que se salió de la vía tenía menos de cuatro años de antigüedad. Desde Renfe, operadora del segundo convoy, se informó que ambas unidades circulaban por debajo del límite máximo permitido y que el fallo humano está prácticamente descartado.

Asimismo, fuentes cercanas a la investigación inicial señalaron que los técnicos detectaron desgaste en una junta de los rieles, conocida como placa de unión, lo que habría generado un espacio entre secciones que se fue ampliando con el paso de los trenes.

Esa anomalía es considerada clave para esclarecer el origen del descarrilamiento, aunque la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios continúa con las indagatorias formales y aún no ha emitido conclusiones oficiales.

Rotura en vías o defecto en las ruedas: las hipótesis de la tragedia

Por Staff infografía

ERAN las 19:45 horas del domingo 18 de enero cuando una tragedia ocurrió en un tramo ferroviario cerca de Adamuz, en la provincia española de Córdoba: los tres últimos vagones de un tren de la compañía Iryo que viajaba de Málaga a Madrid descarrilaron, lo que provocó que colisionara con un tren del servicio Alvia de la empresa estatal Renfe, que circulaba por la vía contigua, pero en sentido inverso.

El brutal choque ha dejado 40 muertos y 150 heridos, aunque las cifras podrían aumentar conforme se sigan recuperando cuerpos de los convoyes siniestrados.

De acuerdo con las autoridades, el accidente es desconcertante, ya que se produjo en una recta, con trenes nuevos y revisados.

Entre las hipótesis destacan el fallo de la infraestructura, pues se ha confirmado que hay roturas en las vías; sin embargo, hace falta determinar si es “la causa o la consecuencia”. Otra teoría apunta a las ruedas: un defecto en éstas a gran velocidad habría generado un margen de maniobra mínimo.

Por último, la posible acumulación de pequeños errores pudo crear condiciones peligrosas que terminaron por ocasionar la brutal colisión entre los convoyes.

Rotura en vías o defecto en las ruedas: las hipótesis de la tragedia ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Julio Loyola y Roberto Alvarado

⬇⬇ AQUÍ PUEDES VER LA INFOGRAFÍA COMPLETA ⬇⬇

Your browser does not seem to support iframes. <a href=>https://web.razonmx.com/base/uploads/files/2026/01/20/25lr5166-ww4W8hAg2.pdf>Click here to read this PDF</a>.