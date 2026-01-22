Boro, perrito perdido tras descarrilamiento de trenes en España, es localizado con vida

La tragedia ocurrida en España cuando un tren de alta velocidad que cubría la ruta Málaga–Madrid se descarriló en las inmediaciones de Adamuz, Córdoba, dejó momentos de angustia y pesar en cientos de ciudadanos, incluyendo una familia que buscaba a su perro.

Mientras los equipos de emergencia atendían a los heridos y evacuaban a los pasajeros, la confusión provocada por el accidente derivó en que Boro , el perro de la familia, huyera del lugar asustado por el impacto y el ruido.

Ana, de 26 años, se volvió viral al relatar a medios locales cómo vivió los momentos posteriores al choque, mientras aún contaba con visibles lesiones, explicó que los bomberos lograron rescatar a su hermana embarazada de entre los escombros y trasladarlas de urgencia, por lo que explicó que ya que su hermana se encontraba atendida pedías ayuda para localizar a su perro ‘Boro’.

TE RECOMENDAMOS: Protestas se mantienen en Minnesota ICE podrá usar gas pimienta y detener a manifestantes

💚¡BORO RESCATADO!



👉Los agentes del INFOCA han rescatado finalmente a Boro. ¡GRACIAS!



💚Después de tres días interminables tras el accidente en Adamuz (Córdoba), Boro volverá a estar con su familia.



🙏Desde PACMA queremos dar las gracias a todos los voluntarios y efectivos… pic.twitter.com/pkoVUvDwzL — PACMA (@PartidoPACMA) January 22, 2026

Boro ya está con su familia

Desde la mañana del miércoles, la búsqueda se reforzó con la incorporación de tres integrantes del colectivo animalista PACMA, quienes afirmaron, junto con otros rescatistas que Boro había sido visto con vida, lo que confirmó que el animal seguía en la zona. Sin embargo, debido al susto del perro, este salió huyendo del sitió impidiendo así el ser capturado.

Ahora, una buena noticia inunda España, pues se ha informado que luego de labores en la zona, Boro ha sido capturado y ya se encuentra nuevamente con su familia.

Estamos muy emocionados y contentos con este final feliz. ¡Boro está con su familia! pic.twitter.com/Np0xpwyYC5 — PACMA (@PartidoPACMA) January 22, 2026

De acuerdo con PACMA, fue personal del INFOCA los que llevaron a cabo el rescate del animal, a quienes agradecieron por las labores. Sin embargo, puntualizaron que el caso de Boro demuestra la falta de protocolos en emergencias para las mascotas.

PACMA también compartió imágenes de la familia mientras se reunía con el perro que habían descrito como un miembro más. Durante un video publicado esta mañana, se observa a Ana visiblemente emocionada por su reencuentro con Boro ser apoyada para subir a su camioneta pues aún cuenta con lesiones fuertes, mientras afirma que el rescate es por su hermana Raquel, quien continúa hospitalizada.

💬«Esto va por Raquel, muchas gracias, sois los mejores».



💚Las palabras de Ana al haber recuperado a Boro son las palabras de toda España. Todo agradecimiento a las personas implicadas en el rescate de Boro es poco.



🙏Esperamos que Raquel, hermana de Ana, y el resto de los… pic.twitter.com/1kgX2mGqwB — PACMA (@PartidoPACMA) January 22, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT