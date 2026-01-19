‘Boro’, el perrito que desapareció tras el descarrilamiento del tren en Adamuz, España

El accidente ferroviario registrado en las inmediaciones de Adamuz, Córdoba, España dejó una profunda huella entre los pasajeros del tren de alta velocidad de la empresa Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid.

El siniestro ocurrió alrededor de las 19:45 horas, cuando parte del convoy se salió de las vías y colisionó con otro tren que viajaba de Madrid a Huelva, según información del administrador ferroviario Adif.

Entre escenas de oscuridad, gritos y confusión, los equipos de emergencia trabajaron contrarreloj para rescatar a los heridos. Uno de los vagones más afectados fue el número 7, donde viajaban Ana García, su hermana Raquel, quien se encuentra embarazada, y la pareja de esta última. A la tragedia humana se sumó la desaparición de un integrante muy especial de la familia.

Ana, sobreviviente del accidente de tren en España ı Foto: Reuters

Buscan a Boro, el perro de la familia

Junto a Ana y su familia viajaba Boro, un perro de tamaño mediano-grande, de pelaje negro con canas en el hocico y una mancha blanca en el pecho, considerado “uno más de casa”. Tras el violento impacto y en medio del caos, el animal se asustó y salió corriendo del vagón siniestrado, perdiéndose entre la maleza cercana a la vía férrea.

Ana, de 26 años, relató a medios locales y agencias de noticias, cómo vivió los momentos posteriores al choque. Cubierta de sangre y con visibles lesiones, explicó que los bomberos lograron rescatar a su hermana embarazada de entre los escombros y trasladarlas de urgencia. Mientras Raquel permanece en observación médica, la familia enfrenta ahora la angustia de no saber dónde está su perro.

🚨 Buscan a Boro, perro perdido tras el accidente de tren en Adamuz



Tras el grave choque de trenes en Adamuz (Córdoba), una de las supervivientes, Ana García, ha pedido ayuda para localizar a su perro Boro, que desapareció en el siniestro y podría estar asustado y desorientado… pic.twitter.com/q8uObUuQ6q — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 19, 2026

Al momento de extraviarse, Boro llevaba un collar azul con una placa en forma de hueso con su nombre, aunque se presume que lo perdió durante la huida, lo que complica su identificación. La búsqueda se concentra en los alrededores de Adamuz, una zona de vegetación densa donde creen que el animal, descrito como muy asustadizo, podría estar escondido.

“Por favor, ayuden a buscar a los animales. Son familia también”, pidió Ana conmovida. Hasta ahora, Boro continúa desaparecido, y su historia se ha convertido en un símbolo dentro de la tragedia que ensombrece el país.

Piden ayuda para localizar a Boro ı Foto: IG @gonzalomatilla_

