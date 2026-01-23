Detención de Wedding es ejemplo de colaboración transfronteriza: Ministro de Seguridad de Canadá.

El ministro de Seguridad de Canadá, Gary Anandasangaree, aseguró que el arresto de Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa, es un hito importante en la batalla colectiva contra las organizaciones criminales transnacionales.

Además, indicó que la captura del exatleta olímpico es un ejemplo de colaboración transfronteriza eficaz entre las fuerzas del orden de Canadá, Estados Unidos y México.

“El arresto de Wedding es un hito importante en nuestra batalla colectiva contra las organizaciones criminales transnacionales, y continuaremos trabajando incansablemente, en casa y con nuestros socios internacionales, para proteger a los canadienses y garantizar que los criminales que ponen en peligro a nuestras comunidades rindan cuentas”, afirmó Gary Anandasangaree en un pronunciamiento publicado en la red social X.

Asimismo, el ministro de Seguridad destacó la investigación multijurisdiccional y la participación de la Policía Montada de Canadá. También felicitó al así al Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones (FBI) y a todos los socios policiales en Estados Unidos y México.

Ryan Wedding fue detenido en México y ya fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar la justicia. El exatleta olímpico se entregó de manera voluntaria a las autoridades estadounidenses en México, luego de que fue acusado de ser líder de una organización dedicada al tráfico de drogas en coordinación con el Cártel de Sinaloa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR