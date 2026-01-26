Indigna ejecución del ICE; crece riesgo para paisanos

Agentes del ICE arrodillados junto al cuerpo del hombre que recibió un disparo, en Minneapolis, el pasado 24 de enero.

La muerte del enfermero Alex Pretti, de 37 años, tras recibir disparos de agentes federales de inmigración en Minneapolis el sábado pasado, detonó una nueva escalada de tensión política y social en Estados Unidos. El presidente Donald Trump responsabilizó directamente a líderes demócratas por el tiroteo y utilizó el hecho para reforzar su discurso contra las llamadas “jurisdicciones santuario” y las protestas contra las redadas migratorias impulsadas por su administración.

En un mensaje difundido en Truth Social, el magnate aseguró que las operaciones de deportación avanzan sin contratiempos en entidades gobernadas por republicanos debido a la cooperación entre autoridades locales y federales. “Este esfuerzo de deportación está en marcha, y en las ciudades y estados gobernados por los republicanos, estas operaciones se están llevando a cabo de manera pacífica y sin problemas”, escribió. En contraste, atribuyó lo ocurrido en Minneapolis a un entorno de “protestas, caos y disturbios” en ciudades bajo liderazgo demócrata.

El dato: El gobernador de Minnesota, Tim Walz,dijo que si lo que busca el gobierno de Trump es el miedo, violencia y caos, entonces subestimaron a la gente de ese estado.

El republicano también emitió una instrucción política al Congreso para erradicar las jurisdicciones santuario y exigió que “Todos los gobernadores y alcaldes demócratas” cooperen formalmente con las autoridades migratorias. Calificó como una tragedia la muerte de Pretti y la de Renee Nicole Good, otra ciudadana estadounidense que falleció a inicios de mes tras un disparo de un agente federal en la misma ciudad.

200 profesionales de la salud rindieron homenaje ayer a Alex Pretti

Un día antes, el vicepresidente JD Vance sostuvo que el “caos artificial” en Minneapolis es consecuencia de agitadores de extrema izquierda en colaboración con autoridades locales. El presidente, además, elogió públicamente al exdirector interino de ICE, Jonathan Fahey, quien acusó al gobernador de Minnesota y al alcalde de Minneapolis de liderar un “esfuerzo de subversión total” contra las fuerzas del orden.

Mientras tanto, cientos de personas salieron a las calles del centro de Minneapolis para exigir el fin de las redadas masivas. Las movilizaciones se extendieron pese a temperaturas extremas de hasta -16 grados centígrados y se concentraron frente al Ayuntamiento y al Centro de Gobierno del condado de Hennepin, donde ocurrió el tiroteo.

37 años tenía el enfermero y ciudadano estadounidense asesinado

También se registraron concentraciones en Saint Paul, cerca del edificio federal Whipple, cuartel general de los agentes enviados por Washington desde enero. A lo largo del día, ciudadanos acudieron a la avenida Nicollet, lugar donde murió Pretti, para depositar flores y velas. Una enfermera que trabajó con él resumió el sentir de muchos asistentes: “Él era atento y amable. Nada de esto tiene sentido”, dijo entre lágrimas, pidiendo permanecer en el anonimato.

Las protestas se sumaron a un clima ya enrarecido en la ciudad, que semanas antes había sido escenario de la muerte de Renee Good. Ambos casos provocaron manifestaciones también en otras urbes gobernadas por demócratas, como Los Ángeles y Washington.

MOMENTO en el que un agente del ICE dispara contra Alex Pretti, el sábado. ı Foto: Captura de video

El Tip: LOS PADRES de Alex Pretti criticaron las “repugnantes mentiras” de autoridades y destacaron que “no tenía un arma en la mano”.

VERSIONES DIFERENTES. Por su parte, la Patrulla Fronteriza defendió la actuación de sus agentes. Su comandante general, Gregory Bovino, afirmó que existe “mucha especulación” sobre si Pretti blandía un arma y sostuvo que los oficiales “tuvieron una fracción de segundo para tomar una decisión”. Tambien dijo que “las víctimas son agentes de la Patrulla Fronteriza”. En una conferencia de prensa señaló que los agentes involucrados fueron reasignados fuera de Minneapolis “por su seguridad” y para evitar el doxxing.

Sin embargo, videos verificados por Reuters y analizados por medios estadounidenses muestran una secuencia distinta. En las imágenes se observa a Pretti sosteniendo un teléfono celular mientras intenta ayudar a otros manifestantes empujados al suelo. Posteriormente, varios agentes lo inmovilizan, y en un momento un oficial parece retirarle un arma antes de que otro agente le dispare por la espalda.

En ese sentido, el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, se distanció de la versión federal. “Los videos hablan por sí solos”, declaró en CBS, al asegurar que no ha visto pruebas de que Pretti hubiera apuntado con un arma. Para Darius Reeves, exjefe de una oficina de ICE, las imágenes evidencian problemas de comunicación entre los agentes. “Es evidente que nadie se está comunicando conmigo, según mi observación de cómo respondió ese equipo”, afirmó.

A su vez, más de 60 directores ejecutivos de grandes empresas con sede en Minnesota, como Target, Best Buy y Cargill, firmaron una carta abierta para pedir una reducción inmediata de las tensiones y cooperación entre los distintos niveles de gobierno. El mensaje evitó condenar directamente el tiroteo, pero llamó a encontrar soluciones que restablezcan la estabilidad.

Asimismo, el expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama también se pronunciaron. En un comunicado conjunto calificaron la muerte de Pretti como “una llamada de atención para todos los estadounidenses” y cuestionaron la falta de rendición de cuentas de la administración federal. “Los estadounidenses esperan que los agentes cumplan con sus obligaciones de manera legal y responsable, y que trabajen con los funcionarios estatales y locales, en lugar de contra ellos”, señalaron.

Mientras que el expresidente Bill Clinton publicó en X un comunicdo donde condenó los hechos y dijo que en las últimas semanas, se han presenciado “escenas horribles en Minneapolis y otras comunidades que jamás imaginé que ocurrirían en Estados Unidos”. Agregó que para empeorar las cosas, los responsables han mentido, “nos han dicho que no creamos lo que hemos visto con nuestros propios ojos y han impulsado tácticas cada vez más agresivas, incluyendo la obstrucción de las investigaciones de las autoridades locales”.

En tanto, un juez federal emitió una orden de restricción temporal que prohíbe a las agencias federales destruir o alterar pruebas relacionadas con el tiroteo, tras una demanda presentada por autoridades estatales y del condado de Hennepin. La audiencia de fondo fue programada para este lunes, mientras abogados de manifestantes solicitaron reforzar medidas para evitar represalias violentas contra quienes protestan.

A pesar de la presión política y social, la Patrulla Fronteriza confirmó que las operaciones migratorias continuarán sin cambios en Minneapolis. Bovino sostuvo que la misión seguirá adelante y atribuyó la tragedia a decisiones individuales y a la “retórica acalorada” de políticos y líderes comunitarios.

Permiten al ICE entrar a casas; peligran 4 de 5 connacionales

› Por Claudia Arellano

Comunidades migrantes en el sur de California manifestaron su preocupación tras revelarse un memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que autoriza a agentes de la corporación a ingresar a viviendas con órdenes administrativas emitidas en casos de personas con orden final de deportación, lo que impacta directamente a la comunidad migrante y, en especial, a cuatro de cada cinco mexicanos, según la información proporcionada por la organización Pew Research Center: “dado que California está compuesto por mayoría de mexicanos”.

María Fernanda Gutiérrez, inmigrante indocumentada que reside en el sur de Los Ángeles, expresó que la medida genera miedo entre las familias: “La principal arma de este gobierno ha sido meter pánico para que uno se autodeporte, y ahora se quieren meter a lo más sagrado de una familia: su hogar”.

Además, señaló el riesgo de que delincuentes se hagan pasar por agentes migratorios para cometer delitos.

El Dato: la vocera de seguridad de EU, Tricia McLaughlin dijo a AP que las personas con una orden administrativa ya han tenido “el debido proceso y una orden de deportación”.

De acuerdo con la información difundida, el documento fechado el 12 de enero y atribuido al director interino de ICE, Todd Lyons, establece que los agentes podrían entrar por la fuerza a una vivienda al utilizar una orden administrativa (formulario I-205) cuando exista una orden final de deportación emitida por las autoridades migratorias o tribunales.

El texto indica que los agentes deben identificarse, tocar la puerta, anunciar su presencia y explicar el motivo. También que no deben ingresar antes de las 6:00 de la mañana ni después de las 22:00 horas, y que deben emplear “fuerza razonable”.

El abogado de inmigración Alex Gálvez sostuvo que el memorando no implica que sea constitucional: “La Constitución protege a todas las personas, incluidos los indocumentados. Los agentes no pueden entrar sin una orden firmada por un juez”.

Agentes federales de inmigración de EU derriban una puerta antes de un arresto, en Minneapolis el domingo 11 de enero de 2026. ı Foto: AP

El litigante anticipó que podrían presentarse demandas judiciales para frenar este tipo de operativos y recomendó a los migrantes no abrir la puerta ante documentos que no sean órdenes judiciales.

“La mejor herramienta es guardar silencio y no iniciar conversación”, señaló.

El director de la coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes, Juan José Gutiérrez, calificó la medida como una violación a derechos constitucionales: “Desde la fundación de EU se reconoce la inviolabilidad del hogar. Sin orden judicial, ninguna autoridad puede irrumpir”.

Consideró que impacta desproporcionadamente a personas latinas y advirtió un clima de temor en sus comunidades.

Organizaciones de apoyo a migrantes señalaron que los lineamientos incrementa el miedo, pese a su alcance legal, y pidieron informarse sobre sus derechos.

El tema abre un nuevo debate sobre los límites de la autoridad migratoria y la protección de derechos civiles en EU.