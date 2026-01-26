En Estados Unidos

Ryan Wedding se declara no culpable de tráfico de drogas y asesinato ante tribunal de California

La próxima audiencia de Ryan Wedding, considerado como “El Chapo canadiense”, se fijó para el próximo 24 de marzo del 2026

Por:
La Razón Online

Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense, se declaró no culpable ante un tribunal de California, Estados Unidos, de al menos 2 cargos en su contra, entre ellos el de tráfico de drogas.

La próxima audiencia del hombre considerado como “El Chapo canadiense” se fijó para el próximo 24 de marzo del 2026.

Las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) provocaron que la audiencia de Ryan Wedding se trasladara a Santa Ana, California, en Estados Unidos.

En un momento más información.

