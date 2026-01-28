Israel reafirma control militar en Gaza y desarme de Hamas

EL PRIMER ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó ayer que su país mantendrá el control militar sobre la Franja de Gaza y trabajará para el desarme de Hamas, al tiempo que advirtió a Irán y rechazó cualquier presencia de fuerzas extranjeras en el enclave. Las declaraciones fueron realizadas durante una rueda de prensa con motivo del regreso a Israel del cuerpo de Ran Gvili, el último rehén israelí que permanecía en Gaza.

Netanyahu subrayó que Israel no permitirá la entrada de “soldados turcos ni cataríes” en la Franja ni la creación de un Estado palestino en ese territorio. Reiteró que su Gobierno conservará “el control de la seguridad desde el río Jordán hasta el mar”, lo que incluye de manera explícita a Gaza. En ese contexto, afirmó que la apertura del paso de Rafah, en la frontera sur con Egipto y cerrado desde mayo de 2024, se realizará únicamente bajo supervisión del Ejército israelí en ambos sentidos.

El primer ministro definió la “victoria total” de la ofensiva israelí en Gaza como el cumplimiento de tres objetivos: el retorno de todos los rehenes, el desarme de Hamas y la desmilitarización de la Franja. Indicó que el primero de esos puntos se completó con la recuperación del cuerpo de Gvili, mientras que los otros dos siguen siendo prioridades centrales de su estrategia.

Por su parte, el líder del partido Yesh Atid, Yair Lapid, señaló que no se puede celebrar el regreso de los cautivos sin asumir responsabilidades por las circunstancias en las que fueron secuestrados. En la misma línea, el dirigente del partido Demócratas, Yair Golan, afirmó que Netanyahu no ha entregado una victoria, sino “ataúdes”, en referencia al alto número de víctimas del conflicto.

EL TIP: NETANYAHU aclaró que la siguiente fase del proceso es la desmilitarización del enclave palestino y el desarme de Hamas.

A su vez, fuentes citadas por Reuters indicaron que Hamas busca incorporar a unos 10 mil agentes de su fuerza policial a una nueva administración palestina para Gaza respaldada por Estados Unidos, una exigencia a la que previsiblemente se opondrá Israel. El grupo terrorista mantiene el control de cerca de la mitad del territorio tras un alto al fuego negociado en octubre, que condiciona la retirada de tropas israelíes adicionales a la entrega de armas por parte de Hamas.

10 Mil personas siguen sepultadas bajo escombros de Gaza

El plan de transición contempla que la administración de Gaza sea transferida al Comité Nacional para la Administración de Gaza, un organismo tecnocrático palestino bajo supervisión estadounidense que pretende excluir formalmente a Hamas de la gobernanza. Sin embargo, Hamas instó a sus más de 40 mil funcionarios y personal de seguridad a cooperar con el nuevo esquema, asegurando que trabaja para integrarlos en la futura estructura administrativa.