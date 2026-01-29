¿Es real que los despidos de Amazon son para reemplazar empleados por IA?

Este miércoles se confirmó el despido de al menos 16 mil personas del área corporativa de Amazon, y pese a que no se ha confirmado los países en los que se realizarán estos despidos, se cree que serán en Costa Rica, Estados Unidos y Canadá.

Las y los trabajadores de Amazon de dichos países recibieron un correo electrónico el día martes, y este contenía una invitación de calendario en la que se establecía un protecto “Amanecer.”

Este correo; que posteriormente fue eliminado, contenía un mensaje redactado por la vicepresidenta sénior de Amazon Web Services (AWS), Colleen Aubrey, quien señalaba que se pretendían reducir capas, aumentar responsabilidad y eliminar la burocracia.

Se estima que; además de el despido de 16 mil personas de enero y los 14 mil despidos de octubre del 2025, se tenga un recorte adicional a finales de mayo, debido a que dicho correo establecía el objetivo de eliminar en total aproximadamente 30 mil puestos.

Despidos en Amazon ı Foto: Especial

¿Se reemplazará a los empleados de Amazon por IA?

En junio del 2025 el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy compartió un comunicado en el que señalaba que en prácticamente todos los ámbitos de Amazon se utiliza Inteligencia Artifical Generativa con la finalidad de simplificar los procesos para los clientes.

La IA Generativa se utiliza en Amazon como implemento de Alexa, asistente de compras, funciones de compra por medio de Lens, creación de detalles de productor para los vendedores independientes y publicidad.

Además, esta IA también se encuentra a disposición de los desarrolladores de AWS “para brindar una mejor relación precio-rendimiento”, así como para construir modelos de base SageMaker con mayor facilidad.

¿Empleados de Amazon serán remplazados por IA? ı Foto: Especial

Asimismo, Jassy precisó que la IA se está aplicando en las operaciones internas como la ubicación de inventario, previsión de la demanada y la eficiencia de los robots que utilizan con la finalidad de mejorar el costo y velocidad del servicio de entrega.

Este artículo de Amazon precia que actualmente cuentan con más de mil servicios y aplicaciones de IA Generativa que ya se encuentran en dersarrollo, pero que esto solamente representa una pequeña fracción de la meta que tienen.

“A medida que implementemos más IA generativa y agentes, la forma en que trabajamos debería cambiar. Necesitaremos menos personal para algunas de las tareas que se realizan actualmente y más para otros tipos de trabajo.” Se precisa en dicho texto escrito por Andy Jassy.

CEO de Amazon, Andy Jassy ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .