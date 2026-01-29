¿Qué se sabe de los despidos de Amazon en Costa Rica, España y Canadá?

Este miércoles se confirmó el recorte de personal en Amazon, y los empleados se enteraron de la noticia horas antes de que se confirmara debido a un crreo electrónico que recibieron por error.

Los trabajadores de Amazon de Estados Unidos, Costa Rica y Canadá recibieron el martes un correo electrónico escrito por la vicepresidenta sénior de Amazon Web Services (AWS).

Algunas versiones se señala que tanto los 16 mil despidos realizados en enero coo los 14 mil despidos a empleados corporativos realizados en octubre podrían ser parte de un indicio de implementación de Inteligencia Artificial.

De acuerdo con la vicepresidenta sénior de recursos humanos de Amazon, Beth Galetti, estos despidos forman parte de una reducción de burocracia y eliminación de trámites innecesarios con los que se pretende fortalecer a la organización.

Asimismo, precisó que esta reducción de personal no formará parte de una práctica recurrente, y hasta el momento no se cuenta con detalles sobre las áreas o los países en los que se realizarán estos recortes.

Hasta el momento se ha reportado el cierre de 70 tiendas de Amazon Fresh y Amazon Go, y se espera que en total se realicen unos 14 mil despidos adicionales debido al correo electrónico que recibieron los empleados.

Correo que recibieron los empleados de Amazon

De acuerdo con BBC, los empleados de Amazon recibieron un correo que contenía una invitación de calendario con el título “Enviar correo electrónico del proyecto Amanecer”, mismo que fue borrado posteriormente.

Asimismo, señalaron que el correo electrónico señalaba que el recorte de personal formaba parte de una continuación de trabajo para fortalecer la empresa mediante la reducción de jerarquías.

Además, señalaba que se pretende aumentar la responsabilidad y eliminar la burocracia para poder tener una respues más rápida para los clientes, pues se está preparando a la organización y a AWS “para el éxito futuro.”

Debido a que el correo establecía la intención de eliminar un total de aproximadamente 30 mil puestos dentro de Amazon, se espera que se den más despidos hasta finales de mayo.

Los empleados de Amazon que fueron despedidos representan el 9 por ciento del total de 350 mil empleados corporativos, y estos contarán con un total de 90 días para poder postularse a las vacantes disponibles dentro de la misma empresa.

Los empleados que no logren ser recontratados por la empresa recibirán una indemnización por el despido, además de “beneficios adicionales”, mismos que no fueron especificados por la empresa.

Todo apunta a que este recorte de personal forma parte de la implementación de Inteligencia Artificial generativa y agentes de Inteligencia Artificial dentro de la empresa, pues el CEO de Amazon, Andy Jassy escribió dicha información en un blog para los empleados.

