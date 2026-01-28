Amazon Sidewalk: ¿Qué es y cómo funciona con Alexa?

Recientemente llegó a México un red de dispositivos inteligentes de Amazon, con los que las personas podrán contar con mayor seguridad en sus hogares y recibir alertas sin importar en donde se encuentren.

Amazon traerá a México los Ring Sensors, que estarán conectados a Amazon Sidewalk con la finalidad de ofrecer red de protección a los usuarios que cuenten con estos dispositivos.

A partir del 26 de febrero las personas podrán contar con una red comunitaria mediante Amazon Sidewalk, con la que podrán permanecer informados sobre la seguridad de sus hogares incluso a la distancia.

Amazon Sidewalk ı Foto: Especial

¿Qué es Amazon Sidewalk y cómo funciona con Alexa?

Amazon Sidewalk es una red mediante la cual se conectan dispositivos para detectar el movimiento en la sala, monitorear cambios de temperatura y humedad, verificar la calidad de aire y controlar la iluminación.

Esta red cuenta con tres capas integradas, que son seguridad, protección y control, con la que se podrán proteger tanto las habitaciones como espacios en el exterior para anticipar riesgos ocultos e incluso contar con rutinas diarias.

Para proteger puertas y ventanas se pueden instalar los sensores de amazon, los cuales detectan movimiento, identifican el sonido de vidrios rotos, y extienden su protección en puertas, cobertizos y garages.

Dispositivos compatibles con Amazon Sidewalk ı Foto: Especial

Cuenta con detección de humo y CO para emitir alertas en tiempo real, sensores de inundación mediante el monitoreo de los niveles de agua, sensores de temperatura y humedad, y calidad el aire.

Cuenta con enchufe inteligente, interruptor de luz individual, control inteligente de ventilador, y control remoto de luz inteligente que funcionan mediante Amazon Sidewalk.

Amazon Sidewalk puede conectarse a los dispositivos de Amazon que sean compatibles:

Ring Bridge

Bocinas Echo

Cámaras Ring

Ring Sensors, que podrán ser adquiridos en marzo

Amazon Sidewalk estará disponible en México a partir del 26 de febrero, y esta red puede ser activada o desactivada desde la aplicación Alexa o en el Centro de Control de la aplicación Ring.

Los dispositivos que pueden ser conectados a Amazon Sidewalk no cuentan con una configuración compleja, y estos pueden ser controlados a distancia para poder recibir notificaciones en tiempo real.

Dispositivos compatibles con Amazon Sidewalk ı Foto: Amazon

En cuanto a la información de los usuarios que decidan utilizar Sidewalk, Amazon precisó que esta es totalmente privada, pues cuenta con múltiples capas de encriptación y claves de seguridad para la protección de los datos.

