Departamento de Justicia libera más de 3 millones de archivos de caso Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) divulgó este viernes un paquete masivo de archivos relacionados con las investigaciones sobre Jeffrey Epstein, el financiero condenado por tráfico sexual de menores que murió en 2019 mientras esperaba juicio federal.

El vicefiscal general, Todd Blanche, anunció en una conferencia de prensa que el Departamento de Justicia hizo públicos más de 3 millones de páginas de documentos, junto con más de 2,000 videos y alrededor de 180,000 imágenes vinculados a las investigaciones federales sobre Epstein y su círculo.

La divulgación eleva a aproximadamente 3,5 millones de páginas la cantidad total de material que las autoridades han publicado en cumplimiento de una nueva ley de transparencia.

Los archivos fueron publicados bajo la Epstein Files Transparency Act, una ley aprobada en noviembre de 2025 con apoyo bipartidista en el Congreso y firmada por el presidente de Estados Unidos.

La normativa obliga al Departamento de Justicia a liberar al público todos los registros no clasificados relacionados con Epstein antes de una fecha límite que originalmente venció el 19 de diciembre de 2025, pero cuya entrega final se extendió debido a la enorme cantidad de material y a los procesos de revisión.

Antes de su publicación, cientos de abogados del Departamento trabajaron en la revisión y preparación de los documentos, un proceso que incluyó extensas redacciones para proteger la identidad de víctimas de abusos y salvaguardar detalles sensibles de investigaciones en curso.

Además, la mayoría de las mujeres que aparecen en imágenes o videos fueron censuradas, con la excepción de Ghislaine Maxwell, excolaboradora de Epstein que ya fue condenada y cumple una sentencia de prisión por conspiración en delitos de abuso sexual.

La publicación del último lote de archivos se da en medio de críticas sobre la lentitud del proceso y el grado de censura aplicado, incluida frustración de algunos legisladores y defensores de transparencia que consideran que ciertos documentos han sido demasiado editados o que permanecen ocultos.

En la conferencia, Blanche defendió la labor de su oficina, subrayando que la revisión se llevó a cabo para cumplir con la ley y proteger a víctimas: “El proceso ha sido exhaustivo para asegurar transparencia al pueblo estadounidense y cumplir con la ley”.

