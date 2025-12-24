Los archivos Epstein reabren polémica sobre Donald Trump

La liberación de 30 mil páginas de archivos vinculados con Jeffrey Epstein incluyó una carta atribuida al propio financista y dirigida a Larry Nassar que provocó un impacto político. El documento, difundido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, contiene un mensaje manuscrito con referencias explícitas y alusiones indirectas a Donald Trump, aunque las autoridades confirmaron posteriormente que es una misiva apócrifa.

EL DATO: LAS AUTORIDADES insistieron en que la difusión del material es una obligación legal de transparencia y que la inclusión de documentos no valida su contenido.

El texto comienza con el saludo “Estimado L.N.” y continúa con frases que aluden a haber tomado el “camino corto” para volver a casa, una posible referencia al suicidio de Epstein en agosto de 2019. En el contenido se afirma que el remitente y el destinatario comparten “amor y cuidado por las jóvenes” y se añade que “nuestro presidente también comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y atractivas”. La carta concluye con expresiones como “La vida es injusta” y otras referencias obscenas sobre el trato del magnate hacia las mujeres.

Según el Departamento de Justicia, el FBI determinó que la caligrafía no coincide con otros escritos de Epstein. Además, el sobre presenta un matasellos fechado tres días después de su muerte, fue enviado desde una región distinta a su lugar de reclusión y carece del número de interno obligatorio. El documento fue recuperado cuando regresó al centro de detención federal tras no poder ser entregado a Nassar, quien cumple cadena perpetua por abusos sexuales cometidos durante años como médico deportivo.

La publicación también incluyó correos electrónicos internos de fiscales federales que detallan vuelos realizados por Trump en el jet privado de Epstein. En un mensaje fechado en enero de 2020, un fiscal adjunto del Distrito Sur de Nueva York informó que los registros mostraban al menos ocho trayectos entre 1993 y 1996. En cuatro de ellos figuraba también Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión por colaborar con Epstein en abuso de menores.

Uno de los vuelos consignados señala que los únicos pasajeros eran Epstein y Trump; en otro, viajaban ambos junto con una mujer de 20 años cuyo nombre fue censurado. Otros trayectos incluyeron a mujeres que posteriormente podrían ser consideradas testigos en el caso Maxwell. Los correos subrayan que estos datos no implican acusación penal alguna contra el presidente.

Entre los archivos difundidos aparece además un testimonio recabado por el FBI, fechado en octubre de 2020, en el que un exconductor de limusinas relató una conversación telefónica que escuchó mientras trasladaba a Trump en 1995. El declarante afirmó que una mujer conocida por él aseguró haber sido violada por el republicano y el delincuente sexual. La identidad de la supuesta víctima no fue revelada y múltiples detalles permanecen censurados.

3 Mil documentos fueron publicados ayer

El Departamento de Justicia aclaró que ese testimonio forma parte de afirmaciones “infundadas y sensacionalistas” presentadas antes de las elecciones de 2020. En un comunicado oficial, la dependencia sostuvo que tales señalamientos carecen de fundamento y credibilidad.