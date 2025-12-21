EU publica nuevamente batería de documentos del caso Epstein con ‘mínimas’ censuras

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó nuevamente el más reciente lote de documentos sobre el caso del esquema de abusos sexuales liderado por el empresario fallecido Jeffrey Epstein, pero ahora con “mínimas” censuras, ante las acusaciones de demócratas de que fueron borrados datos y nombres fundamentales.

En una publicación en redes sociales, el Departamento de Justicia respondió a una publicación del medio News Wire que acusó que la batería de archivos, de 119 páginas, estaba “completamente censurada”, como también lo denunciaron legisladores demócratas.

Manifestantes piden la publicación de los archivos del caso Epstein, en fotografía de archivo. ı Foto: AP

En respuesta, el Departamento publicó un nuevo enlace en el cual, aseguró, se encuentran los mismos documentos, pero ahora con “mínimas modificaciones”.

Sin embargo, enfatizó que, aquellas omisiones que persisten se deben a motivos de seguridad para las víctimas, y que el resto de los documentos sigue bajo análisis.

“Aquí está el documento ahora con las mínimas modificaciones. Los documentos y las fotos seguirán siendo revisados de conformidad con la ley y con mucha precaución por el bien de las víctimas y sus familias”, escribió el Departamento de Justicia de EU, acompañado de un enlace a un documento en formato PDF.

Here is the document now with minimal redactions. Documents and photos will continue to be reviewed consistent with the law and with an abundance of caution for victims and their families.



🔗: https://t.co/zQaKenMLSy https://t.co/r4HiTIplnk — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) December 21, 2025

En los documentos aparecen transcripciones de conversaciones y otra información sensible. Sin embargo, aún aparecen muchos nombres tachados.

El sábado, tras la publicación de la primera batería de documentos de este caso, legisladores y figuras demócratas denunciaron que los archivos estaban fuertemente censurados. Señalaron que se perdió el archivo número 468, así como fotografías que permitirían sustentar los señalamientos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su participación en este caso.

Se espera que continúe la publicación de documentos y acciones del Gobierno estadounidense por este caso.

The Department of Justice previously stated we will bring charges against anyone involved in the trafficking and exploitation of Jeffrey Epstein’s victims. We reaffirm this commitment, and ask any victim to please come forward with any information pertaining to any individuals… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 21, 2025

A propósito, la fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró que “presentaremos cargos contra cualquier persona involucrada en el tráfico y la explotación de las víctimas de Jeffrey Epstein”.

Nos hemos reunido con muchas víctimas y grupos de víctimas, y seguiremos haciéndolo si se ponen en contacto con nosotros más personas. Pónganse en contacto conmigo, con la fiscal general adjunta Blanche o con el FBI y lo investigaremos de inmediato. Creemos en la igualdad de la justicia en este país y nos aseguraremos de que se haga justicia. Pam Bondi, fiscal General de EU



Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am