Liberan fotos y papeles de Epstein; inquieta que muchos están censurados

El expresidente Bill Clinton (izq.) y Jeffrey Epstein a su lado, en foto sin fecha.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a difundir ayer miles de archivos sobre Jeffrey Epstein, un delincuente sexual convicto y acaudalado financiero conocido por sus conexiones con algunas de las personas más influyentes del mundo, pero la divulgación incompleta de documentos no reveló información significativa sobre las investigaciones criminales sobre el financiero y delincuente sexual convicto ni sobre sus vínculos con individuos ricos y poderosos.

El Dato: En un evento en Carolina del Norte, Trump evitó hacer algún comentario sobre los archivos Epstein divulgados ayer por el Departamento de Justicia.

Los archivos incluyen escasas referencias del presidente estadounidense Donald Trump, así como una serie de fotos nunca antes vistas de Bill Clinton de un viaje que el expresidente parece haber realizado con Epstein hace décadas. La ausencia de referencias a Trump fue notable, dado que durante años se han filtrado fotos y documentos relacionados con él en publicaciones previas de Epstein.

La reacción a las divulgaciones se dividió a lo largo de líneas partidistas. Demócratas y algunos republicanos aprovecharon la divulgación limitada para acusar al Departamento de Justicia de no cumplir con un plazo establecido por el Congreso para publicar los archivos de Epstein.

TE RECOMENDAMOS: Evitó confirmar si busca derrocar a Maduro Trump no descarta iniciar una guerra con Venezuela

Por su parte, la Casa Blanca pregonó la divulgación como una muestra de su compromiso con la transparencia, ignorando el hecho de que el Departamento de Justicia hace sólo unos meses dijo que no se difundirían más archivos. Luego, el Congreso aprobó una ley que lo exigía.

Jeffrey Epstein con Michael Jackson, en foto sin fecha. ı Foto: AP

Los documentos, gran parte de los cuales eran fotos, pero también registros de llamadas, testimonios ante jurado investigador, transcripciones de entrevistas y otros, se publicaron en medio de una gran expectativa de que podrían ofrecer la mirada más detallada hasta ahora a casi dos décadas de escrutinio gubernamental sobre el abuso sexual de Epstein a mujeres jóvenes y menores de edad.

La difusión ha sido exigida durante mucho tiempo por un público ansioso por saber si alguno de los ricos y poderosos asociados de Epstein sabía sobre el abuso, o participó en él. Las víctimas de Epstein también han buscado durante mucho tiempo respuestas sobre por qué las autoridades federales cerraron su investigación inicial sobre las acusaciones en 2008.

Sin embargo, parece poco probable que la divulgación, repleta de partes censuradas, satisfaga el clamor público por información dado el número de expedientes que el departamento indicó que continuaría reteniendo.

En una carta dirigida al Congreso, el subsecretario de Justicia, Todd Blanche, escribió que el Departamento de Justicia continuaba revisando archivos en su posesión y esperaba hacer más divulgaciones para fin de año.

El departamento también dijo que retendría algunos documentos bajo exenciones permitidas en la ley y que ocultaría los nombres de las víctimas. El departamento espera completar la entrega de documentos para fin de año, añadió Blanche.

Cediendo a la presión política de sus copartidarios republicanos, Trump firmó un proyecto de ley el 19 de noviembre que daba al Departamento de Justicia 30 días para publicar la mayoría de sus archivos y comunicaciones relacionadas con Epstein, incluida información sobre la investigación de su muerte en una cárcel federal.

Los archivos divulgados incluyen un pequeño número de fotos de Trump, que parecen haber sido conocidas durante décadas, incluidas dos en las que Trump y Epstein posan con la ahora primera dama Melania Trump en febrero de 2000 en un evento en el club de Trump en Palm Beach, Mar-a-Lago.

EU ataca al Estado Islámico en Siria

Por AP

El gobierno de Estados Unidos lanzó ataques militares ayer en Siria para “eliminar” a los combatientes del Estado Islámico (EI) y sus almacenes de armas en represalia por una emboscada en la que murieron dos soldados y un intérprete civil estadounidense hace casi una semana.

Un funcionario de EU dijo que se trató de un ataque “a gran escala”, el cual alcanzó 70 blancos en áreas de toda Siria central que tenían infraestructura y armas del EI.

“Esto no es el comienzo de una guerra, es una declaración de venganza. Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Trump, nunca titubearán ni se rendirán para defender a nuestro pueblo”, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en redes sociales.

Donald Trump prometió que habría “represalias muy serias” después del tiroteo en el desierto sirio, del cual culpó al EI. Los fallecidos estaban entre los cientos de efectivos estadounidenses desplegados en el este de Siria como parte de una coalición que lucha contra el grupo miliciano.

Durante un discurso en Carolina del Norte el viernes por la noche, el presidente elogió la operación, llamándola un “ataque masivo” que eliminó a los “matones” del EI en Siria “que intentaban reagruparse”.

Previamente, en su publicación en redes sociales, reiteró su apoyo al presidente sirio, Ahmad al-Sharaa, quien, según dijo, estaba “totalmente un favor” de la ofensiva estadounidense.

También lanzó una amenaza, advirtiéndole al EI que no vuelva a atacar a personal de su país: “Todos los terroristas que sean lo suficientemente malvados como para atacar a estadounidenses están aquí advertidos: serán golpeados más fuertes de lo que nunca han sido golpeados antes si, de alguna manera, atacan o amenazan a Estados Unidos”.