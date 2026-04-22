Trump extiende alto al fuego sin respuesta de Irán a negociación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer la extensión del alto al fuego con Irán en un momento de creciente incertidumbre diplomática y tensión militar en la región. La decisión, que contrasta con su postura previa de no prolongar la tregua, responde a la espera de una propuesta unificada por parte de Teherán para poner fin al conflicto de manera permanente.

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“Basado en el hecho de que el Gobierno de Irán está seriamente fracturado (…) se nos ha pedido que detengamos nuestro ataque contra el país de Irán hasta que sus líderes (…) puedan presentar una propuesta unificada”, escribió en Truth Social. El magnate precisó que la tregua se mantendrá vigente hasta que se concreten las discusiones “de una forma u otra”.

EL DATO: DONALD TRUMP pasó de una postura conciliadora, al decir que esperaba una propuesta unificada de los iraníes, a amenazar, una vez más, con bombardear todo el país.

Más tarde, dijo que Irán quiere que se reabra el estrecho de Ormuz, pero argumentó que levantar el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes socavaría las perspectivas de un acuerdo de paz, a menos que “volamos” el resto del país.

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“Irán no quiere el estrecho de Ormuz cerrado, lo quieren abierto para poder ganar 500 millones de dólares al día”, escribió en red social. “Pero si hacemos eso”, dijo, “nunca podrá haber un acuerdo con Irán, a menos que volemos el resto de su país, ¡sus líderes incluidos!”.

PRESIÓN MILITAR. Pese a la extensión del cese de hostilidades, Washington mantendrá el bloqueo naval sobre las costas iraníes, una medida que ha elevado la tensión en el estrecho de Ormuz, ruta clave por donde transita cerca del 20 por ciento del crudo mundial. El magnate confirmó que ordenó a las Fuerzas Armadas “continuar el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanecer listas y capacitadas”.

Asimismo, el Pentágono informó que fuerzas estadounidenses interceptaron y abordaron un buque cisterna sancionado en la región del Indopacífico, como parte de sus acciones para frenar redes de financiamiento vinculadas a Irán. “Las aguas internacionales no constituyen un refugio para los buques sancionados”, advirtió el Departamento de Guerra, al reiterar que continuará con sus operaciones de interdicción marítima.

EL TIP: EN ESTADOS UNIDOS, los principales índices bursátiles cerraron a la baja, preocupados por la incertidumbre en Oriente Medio.

Mientras que desde Teherán, el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, calificó el bloqueo como un “acto de guerra”, y las autoridades iraníes insistieron en que no negociarán mientras se mantengan estas condiciones. En la misma línea, el portavoz del país persa, Esmaeil Baqaei, señaló que la negativa a participar en nuevas conversaciones responde a “mensajes contradictorios, comportamientos contradictorios y acciones inaceptables” por parte de Estados Unidos.

DIPLOMACIA, EN PAUSA. En tanto, el ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar, indicó que Irán aún no confirma su asistencia, mientras que el viaje del vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, a Islamabad fue pospuesto. La delegación, que incluiría a Steve Witkoff y Jared Kushner, permanece a la espera de definiciones.

NUNCA PODRÁ haber un acuerdo con Irán, ¡a menos que hagamos volar por los aires el resto de su país, incluidos sus líderes! DONALD TRUMP Presidente de EU



Por su parte, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, agradeció la decisión de Donald Trump de extender la tregua y llamó a ambas partes a continuar con los esfuerzos diplomáticos. “Agradezco sinceramente al presidente Trump por aceptar amablemente nuestra solicitud de extender el alto el fuego”, expresó, al tiempo que instó a alcanzar un acuerdo duradero.

Sin embargo, desde Irán persiste el escepticismo. El asesor parlamentario, Mahdi Mohammadi, afirmó que la prórroga “no significa nada” y la calificó como una estrategia para ganar tiempo. A su vez, el portavoz militar, Ebrahim Zolfaghari, advirtió que sus fuerzas están en “estado de preparación al 100%” y responderán de inmediato ante cualquier agresión.

Irán ha reiterado que no negociará “bajo la amenaza y la fuerza”, mientras que exige el levantamiento del bloqueo como condición previa para retomar el diálogo. En paralelo, ha solicitado a la ONU condenar las acciones estadounidenses, al considerarlas una violación del derecho internacional y del propio alto al fuego.

AMPLIÁN SANCIONES CONTRA PAÍS PERSA

Por. Redacción

EL GOBIERNO de Donald Trump anunció ayer una nueva ronda de sanciones contra Irán en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones diplomáticas. Las medidas alcanzan a 14 personas, empresas y aeronaves en Irán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, vinculadas, según el Departamento del Tesoro, a la adquisición y transporte de armas y componentes, incluidos drones.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el régimen iraní debe responder por presionar mercados energéticos y por ataques con misiles y drones contra civiles. Entre los objetivos destacan tres individuos relacionados con una firma iraní previamente sancionada, señalada por adquirir servomotores utilizados en drones Shahed-136.

Las restricciones también incluyen a una empresa en Turquía acusada de enviar cargamentos de fibra de algodón a Irán, material que puede transformarse en nitrocelulosa para motores de cohetes. Asimismo, se sanciona a personas vinculadas con la aerolínea Mahan Air por su presunto apoyo a la Fuerza Quds.

A su vez, la Unión Europea alcanzó un acuerdo político para ampliar sus sanciones contra responsables iraníes por limitar la navegación en el estrecho de Ormuz. La medida, aún en fase legal, busca garantizar el tránsito libre en esta ruta estratégica.