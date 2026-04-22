Presión sobre Cuba por acceso a Internet

DOS MUJERES se conectan a Internet en Cuba, el 7 de abril.

LA DELEGACIÓN de Estados Unidos que visitó Cuba en días pasados solicitó al gobierno de la isla autorizar el acceso a Internet mediante el sistema satelital Starlink, propiedad de SpaceX. De acuerdo con un alto funcionario del Departamento de Estado, la propuesta busca ofrecer una conexión “gratuita, confiable y rápida” en todo el territorio, en contraste con el actual esquema bajo control estatal.

El planteamiento formó parte de la reunión celebrada el 10 de abril en La Habana, que marcó el primer aterrizaje de una aeronave oficial estadounidense en Cuba desde 2016. A su vez, un representante de Washington sostuvo un encuentro con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, figura considerada relevante en los contactos bilaterales.

Durante el diálogo, la administración del presidente Donald Trump también insistió en la necesidad de reformas económicas y de gobernanza para mejorar la competitividad y atraer inversión extranjera. Asimismo, reiteró su demanda de compensaciones para ciudadanos y empresas estadounidenses por propiedades confiscadas tras la revolución de 1959.

Washington exigió la liberación de presos y mayores libertades, además de expresar preocupación por la presencia de inteligencia extranjera en la isla.